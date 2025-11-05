Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ-Αυγενάκης: «Kαταθέτω ως μάρτυρας, όχι ως κατηγορούμενος - Ζιγκ-ζαγκ οι απαντήσεις Σημανδράκου» - Real.gr

«Καμία συνομιλία δική μου ή του κ. Βορίδη, κανένα αποδεικτικό στοιχείο και καμία αξιολόγηση για έκνομη ενέργεια μου δεν υπάρχει στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελία που διαβίβασε, χωρίς αξιολόγηση, στη Βουλή. Έρχομαι ως μάρτυρας να καταθέσω όχι ως κατηγορούμενος να καταθέσω για να συνδράμω στο έργο της Επιτροπής».

Αυτό δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Λευτέρης Αυγενάκης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο από 27/6.2023 μέχρι 14/6/2024, απαντώντας σε ερωτήσεις των εισηγητών όλων των κομμάτων.

Ο κ. Αυγενάκης, δήλωσε «απολύτως δικαιωμένος για όσα έπραξε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης», απορρίπτοντας τις κατηγορίες εναντίον του, ενώ έκανε λόγο για «πολιτική σπέκουλα που πέφτει στο κενό» και για «εργαλειοποίηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζοντας ότι ουδέποτε άσκησε πίεση ή ζήτησε αποδέσμευση κανενός ΑΦΜ.

Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου και υπεραμύνθηκε της απόφασης του να τον απομακρύνει από τον Οργανισμό, καταλογίζοντας του «άρνηση συνεργασίας να προχωρήσει ο έλεγχος των δεσμευμένων ΑΦΜ κρατώντας ομήρους χιλιάδες αγρότες», αλλά και «προβληματικές πληρωμές τον Ιούνιο και τον Οκτώβρη του 2023».

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη ο κ. Αυγενάκης, ανέφερε ότι «η απομάκρυνση Σημανδράκου ζητήθηκε για 9 σοβαρούς λόγους», αναφέροντας μεταξύ αυτών, «τις προβληματικές πληρωμές που έγιναν το 2023 σε δεσμευμένα ΑΦΜ, την υπογραφή των συμβάσεων με τεχνικούς συμβούλους, χωρίς σαφή παραδοτέα την άρνηση του να δώσει στοιχεία στο σώμα ορκωτών λογιστών με κίνδυνο την άρση διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, την προβληματική συνεργασία του με κεντρικούς παράγοντες του Οργανισμού σαμποτάροντας τους».

«Δεν υπήρχε καμία αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια αποτελεσματικά και εύρυθμα. Εντόπισα θεσμικά και διοικητικά προβλήματα και λειτούργησα αυστηρά γιατί έβλεπα το πρόβλημα να έρχεται», σημείωσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαντήσεις του ζίγκ-ζαγκ, χωρίς καμία σοβαρή, στιβαρή και στοιχειοθετημένη απάντηση» τα όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο κ. Σημανδράκος εναντίον του, τονίζοντας ότι «ουδέποτε πίεσα ή ασχολήθηκα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ».

«Απολύτως κανένα ΑΦΜ δεν ζήτησα να πληρωθεί. Ποτέ δεν έστειλα καμία γραπτή πίεση ή έγγραφο για αποδέσμευση κανενός ΑΦΜ. Η εντολή μου ως υπουργός ήταν μόνο η μεταφορά αιτημάτων πολιτών που με επιστολές τους ζητούσαν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι Είναι άλλο να μεταφέρεις ένα αίτημα και ένα παράπονο πολίτη και άλλο να πιέσεις για να παρανομήσει η διοίκηση του Οργανισμού. Ούτε από μένα, ούτε από τους συνεργάτες μου υπήρξε ποτέ τέτοια έκνομη συμπεριφορά στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χιλιάδες αγρότες δεν μπορούσαν να ενημερωθούν γιατί δεν καταβάλλονταν οι πληρωμές. Δυσκολεύονταν να ενημερωθούν για τους λόγους των δεσμευμένων τους ΑΦΜ, γιατί υπήρχαν «μαύρες οθόνες» επί Σημανδράκου», ανέφερε και πρόσθεσε:

«’Ανθρακας ο θησαυρός. Εγώ ζήτησα να ενημερωθεί ο πολίτης. Ήταν απόλυτη υποχρέωση μου να ενημερωθεί γιατί δεν καταβλήθηκαν οι ενισχύσεις του 2022 και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ίχνος στοιχείου για έκνομη πράξη μου.

Από τον κ. Σημανδράκο, δεν είχα καμία επίσημη ενημέρωση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Καμία απολύτως αναφορά. Έχω γίνει δέκτης παραπόνων, σχεδόν από όλα τα κόμματα, μετά την πληρωμή το 2023 για το 2022, γιατί δεν έγιναν σωστές πληρωμές. Δεν προχώρησε ως όφειλε τους ελέγχους, κρατώντας χιλιάδες αγρότες σε ομηρία. Εγώ ενημερώθηκα πρώτη φορά από τον κ. Μπαμπασίδη όταν ανέλαβε πρόεδρος του Οργανισμού για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Ο ίδιος ο κ. Μπαμπασίδης είχε εισηγηθεί να προχωρήσουν οι έλεγχοι και να αποκατασταθεί το πρόβλημα και τον Μάρτιο του 2024 κατέθεσε συγκεκριμένο νούμερο και μου είπε για τα 16.500 δεσμευμένα ΑΦΜ. Το πρόβλημα με τον κ. Σημανδράκο δεν ήταν προσωπικό. Δεν είχα τίποτα να με χωρίζει».

Μιλένα Αποστολάκη για επισυνδεσεις και άρνηση του να γίνει έλεγχος

Κληθείς από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, να σχολιάσει τα όσα αναφέρονται για τον ίδιο από τον Γιώργο Ξυλούρη (τον επονομαζόμενο Φραπέ» στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με τις συνομιλίες των επισυνδύσεων, ο κ. Αυγενάκης παρέπεμψε στον ίδιο για να απαντήσει όταν θα καταθέσει.

«Αν λέει ή όχι αλήθεια, αυτά να τα απαντήσει ο κ.Ξυλούρης, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε άλλη επισύνδεση ακούγεται να με περνάει γενεές δεκατέσσερις και να με περιγράφει με φράσεις που δεν μπορώ να πω εδώ μέσα, κι αυτό γιατί του απάντησα ότι όλα θα γίνουν νόμιμα», είπε ο κ. Αυγενάκης και συνέχισε:

«Κανένας δεν κατηγορείται και δεν καταδικάζεται με βάση το περιεχόμενο και όσων καταγράφονται, αλλά με βάσει κάποιων πράξεων. Αυτό που εμένα με χαρακτηρίζει είναι η θεσμικότητα, κάτι που φάνηκε από το γεγονός ότι όταν μου ήρθε εισήγηση να συναινέσω για την καταβολή 52 εκατ. ευρώ για βοσκοτόπια άνευ ζώων στην Κρήτη, δεν το έκανα».

Σε άλλη ερώτηση της κ. Αποστολάκη, ο κ. Αυγενάκης επέμεινε ότι στην υπόθεση των Ζωνιανών δεν είχε καμία εμπλοκή.

«Η διαδικασία ελέγχου για τα Ζωνιανά ολοκληρώθηκε μετά από 8 μήνες. Καμία ανάμειξη δεν είχα, ούτε και καμία αρμοδιότητα. Οι συνομιλίες είναι επτά μήνες αφού έχω φύγει και δεν είμαι υπουργός, ούτε καν μέλος της Κ.Ο της ΝΔ», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Ο κ. Ξυλούρης, πολύ πριν αναλάβω υπουργός, ήταν χρόνια συνδικαλιστής και ενίοτε και δικός μου ψηφοφόρος. Όλα όσα λέει και περιγράφει σε επισυνδέσεις να το απαντήσει ο ίδιος. Εγώ απλώς σε αίτημα του για το δεσμευμένο ΑΦΜ του απάντησα ότι θα γίνουν τα νόμιμα. Τον γνώριζα, του απαντούσα, είχα απανωτές συναντήσεις μαζί του, όπως έχω απευθείας με όλο τον κόσμο, είναι το χαρακτηριστικό μου αυτό. Ναι, είχα γίνει κοινωνός του προβλήματος κατά την άποψη του, σε ότι με αφορά όμως δεν έχω καμία ανάμειξη και δεν συνέβαλα σε καμία έκνομη πράξη. Αντίθετα είπα θα εφαρμοστούν τα νόμιμα».

Στην ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου σχετικά με την εμπλοκή του ονόματος του ιδίου και του Μάκη Βορίδη, στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο κ. Αυγενάκης απάντησε:

« Η ευρωπαϊκή εισαγγελία προώθησε ευθύς αμέσως, αμελητί την δικογραφία, χωρίς αξιολόγηση για να αναζητηθούν από την Βουλή τυχόν ποινικές ευθύνες. Όμως στην δικογραφία, στο υλικό, στα στοιχεία και στα συμπεράσματα, δεν υπάρχει ένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει κάποια έκνομη ενέργεια μου. Η βουλή εξετάζει αν υπάρχει ποινικό αδίκημα και εμείς ως μάρτυρες, φωτίζουμε όλες τις πτυχές του ΟΠΕΚΕΠΕ για την προβληματική λειτουργία του. Η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση και πουθενά δεν αναφέρει ως κατηγορούμενους τον κ. Αυγενάκη και τον κ. Βορίδη».

Στην επισήμανση του κ. Μεϊκόπουλου ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζητά στη δικογραφία της να διερευνηθεί το αδίκημα της απιστίας ο κ. Αυγενάκης αντέτεινε ότι στην Εξεταστική Επιτροπή «ήρθα και παρίσταμαι ως μάρτυρας».

«Η Ευρωπαία εισαγγελέας δεν συνέταξε κατηγορητήριο, δεν απέστειλε κατηγορητήριο, αλλά διαβίβασε αμελητί στη Βουλή, χωρίς έλεγχο, χωρίς αξιολόγηση, τη δικογραφία, στην οποία αναφέρεται απλά το όνομα μου και του κ. Βορίδη. Αυτό τι σημαίνει; Ότι ήταν θεσμική υποχρέωση της, μόλις εντοπίστηκαν -από επισυνδέσεις- αναφορές, να προωθήσει στον ‘Αρειο Πάγο και στην Βουλή τη δικογραφία. Δεν αξιολόγησε, απλά διαβίβασε στη Βουλή έγγραφα. Δεν υπάρχει μάλιστα δική μου συνομιλία ή του κ. Βορίδη ή έγγραφο δικό μου και κανένα στοιχείο που να συνιστά άρα κατηγορία. Γι αυτό καλούμε ως μάρτυρας εγώ και άλλοι συνάδελφοι μου για να διευκολύνουμε να ριχτεί φως για την προβληματική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο κ. Αυγενάκης.

Απαντώντας στον εισηγητή του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλο, για ενδεχόμενη μείωση των χρημάτων που θα λάβει η χώρα μας στην επόμενη ΚΑΠ, ο κ. Αυγενάκης είπε ότι «όλα αυτά, που έχουν ειπωθεί με ένταση, και πάρα πολλές φορές ατεκμηρίωτα, έχουν λειτουργήσει ως εργαλεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που διαρκώς στριμώχνονταν και ενοχλούνταν, διότι η Ελλάδα ελάμβανε περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με πιο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, με μεγαλύτερο πρωτογενή τομέα, και που ήρθαν εκ των υστέρων και όχι εξαρχής στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

« Δηλαδή, η Ελλάδα ευρισκόμενη στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “είχε διαφορετική μεταχείριση”, έτσι έλεγαν». Σε αυτούς έχουμε δώσει απίστευτα όπλα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας, διότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν ακούμε μόνο εμείς τον εαυτό μας ή μιλάμε μεταξύ μας. Η κάθε άποψη πολλές φορές, μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για κάποιον, που θέλει να βλάψει τη χώρα μας και να διεκδικήσει κομμάτι από τα χρήματα, επεσήμανε ο Αυγενάκης.

Τέλος, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στον προκάτοχο του Γιώργο Γεωργαντά λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Οφείλω να αναγνωρίσω ότι επί θητείας Γιώργου Γεωργαντά έγινε η τομή στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την σύνδεση του μαζί με άλλες πέντε εποπτευόμενες υπηρεσίες του υπουργείου, με το κυβερνητικό νέφος».

Όπως είπε «η διαδικασία ξεκίνησε επί Γεωργαντά και γιγαντώθηκε επί δικής μου θητείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ