Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Αυγενάκης: Μονόδρομος η απομάκρυνση Σημανδράκου από τον Οργανισμό - Real.gr

Μονόδρομο χαρακτήρισε την απόφαση του να απομακρύνει τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης χαρακτηρίζοντάς τον υπεύθυνο για την επιβολή προστίμων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της χώρας για λανθασμένες πληρωμές επί των ημερών του αλλά και για ομηρία των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Αυγενάκης καταθέτει σήμερα στην εξεταστική επιτροπή αρνούμενος την οποιαδήποτε παρέμβαση στον κ. Σημανδράκο για έκνομη ενέργεια.

Ο πρώην Υπουργός παρέθεσε εννιά λόγους για τους οποίους ζήτησε την απομάκρυνση του κ. Σημανδράκου. Συγκεκριμένα:

1) Προβληματικές πληρωμές του Ιουνίου αλλά και του Οκτωβρίου 23 παρά τις προσπάθειες που κάναμε ως πολιτική ηγεσία

2) Είχαμε εντοπίσει εξωσυστημικές πληρωμές. Για την περίοδο 2023-2024 επιβλήθηκε πρόστιμο 170 εκατομμυρίων ευρώ.

3) Εντοπίσαμε εντέλλεσθε για πληρωμές ύψους 31 εκατ ευρώ για τον Σεπτέμβριο του 2022 και Δεκέμβριο του 22 αγνοώντας τις έγγραφες προειδοποιήσεις και ενστάσεις υπηρεσιακών στελεχών.

4) Υπέγραψε συμβάσεις με τεχνικούς συμβούλους χωρίς σαφή παραδοτέα

5) Αναίτια καθυστέρηση ελέγχου χιλιάδων ΑΦΜ. Χιλιάδων δηλαδή αγροτών και κτηνοτρόφων

6) Επανειλλημμένα δεν έδινε στοιχεία στον φορέα πιστοποίησης με αποτέλεσμα νά κινδυνεύει η πιστοποίηση του οργανισμού.

7) Υπήρχε προβληματική συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες. Θεωρούσε την πλειονότητα είτε μη ικανούς είτε σαμποτέρ στη δική του προσπάθεια με αποτέλεσμα να συνεργάζεται όπως ο ίδιος έχει καταθέσει με μικρή ομάδα υπαλλήλων

8) Δεν υπήρχε από μέρους του καμία καταγεγραμμένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια

9) Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου εντόπισε στην εκκαθάριση του 2022 τεράστιο σφάλμα απόκλισης 63 εκατομμυρίων ευρώ.

“Για όλους αυτούς τους λόγους η απόφαση μου να ζητήσω την απομάκρυνση του ήταν μονόδρομος. Δεν υπήρξε καμία πίεση εκ μέρους μου για να αποδεσμεύσει ΑΦΜ χωρίς να τα ελέγξει . Την περίοδο Σημανδράκου υπήρχαν μαύρες οθόνες. Δεν μπορούσαν οι αγρότες να ενημερωθούν γιατί δεν πήραν όσα περίμεναν ή τι έπρεπε να κάνουν προκειμένου να διορθώσουν λάθη”, είπε ο κ. Αυγενάκης .