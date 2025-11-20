Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένα βήμα πίσω η αντιπολίτευση για «χασάπη» - «Δεν σας κατηγορήσαμε ποτέ. Δεν είστε στη δικογραφία» - Real.gr

Σε μερική αναδίπλωση δείχνει να οδηγείται τμήμα της αντιπολίτευσης σε σχέση με τον σημερινό μάρτυρα της εξεταστικής Ανδρέα Στρατάκη.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Κι ενώ επί μήνες ακόμα και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών το ψευδώνυμο «χασάπης» έγινε συνώνυμο της διαπλοκής και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα ενώπιον του κ. Στρατάκη το ένα μετά το άλλο τα στελέχη της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν ότι έχουν κατηγορήσει τον μάρτυρα ή ότι το όνομά του εμπλέκεται στη δικογραφία.

Παρά το ότι όλοι ανέμεναν την κατάθεση του κ. Στρατάκη ως μία από τις πιο σημαντικές με βάση τον θόρυβο που έχει προκληθεί , η εξέταση του μάρτυρα προχωρά με πολύ γρήγορο ρυθμό και με τους εισηγητές να μην εξαντλούν καν τον χρόνο που τους έχει διατεθεί.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είπε στον κ. Στρατάκη ότι δεν είναι κατηγορούμενος .

Η ένταση χτύπησε κόκκινο λίγη ώρα αργότερα όταν κατά τη διάρκεια ερωτήσεων από τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Στρατάκης ρώτησε τον κ. Κόκκαλη που αναφέρεται το όνομά του στη δικογραφία. “Εγώ ήρθα εδώ να μου πείτε που αναφέρομαι εγώ. Όταν κατηγορούμαι αρνητικά εγώ…” είπε ο κ. Στρατάκης με τον κ. Κόκκαλη να τον διακόπτει “Σας κατηγόρησα εγώ;”. “Εσείς όχι. Εσάς σας εκτιμώ. Ο διπλανός σας όμως λέει…” είπε δείχνοντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα. “Η δικογραφία τα λέει” είπε ο κ.Μπάρκας με τον κ. Στρατάκη να φωνάζει: έχουν καταγραφεί και ειπωθεί δεκάδες και εκατοντάδες ψέμματα. Που είμαι στη δικογραφία κύριε Μπάρκα. Που αναφέρομαι; Που έχετε διαλύσει το σπίτι μου από τα Αθηναϊκά πάνελ. Θα μου τινάξετε το σπίτι στον αέρα”. “Να το αποσύρει” φώναξε ο κ. Μπάρκας. “Δεν το αναιρώ. Όταν βγαίνεις στα κανάλια και λες λες λες τι να αναιρέσω;” απάντησε ο κ. Στρατάκης.

Αλλά και λίγη ώρα αργότερα κατά την εξέταση του από το ΚΚΕ ο κ. Στρατάκης ξαναρώτησε για ποιον λόγο κατηγορείται με τη βουλευτή του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου να απαντά ότι “εμείς δεν σας είχαμε καν στη λίστα μαρτύρων”. Ο Ζεϊμπέκ Χουσεϊν της Νέας Αριστεράς μετά από επίμονες αναφορές του κ. Στρατάκη υποστήριξε ότι προσωπικά αλλά και η Νέα Αριστερά δεν τον έχει κατηγορήσει ποτέ και ότι το όνομα του δεν εμπλέκεται στη δικογραφία.