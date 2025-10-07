Quantcast
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης - Real.gr
real player

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης

13:01, 07/10/2025
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης

Παρά τις επισημάνσεις των μελών της εξεταστικής για τις συνέπειες που μπορεί να υποστεί ο κ. Βάρρας αν επιμείνει στην άρνησή του να δεχθεί ερωτήσεις ο μάρτυς δεν άλλαξε άποψη.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σε εκείνο το σημείο ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος ενημέρωσε τον μάρτυρα για τις συνέπειες που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης προειδοποιώντας ακόμα και με βίαιη προσαγωγή. Μιλώντας μάλιστα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Νικολακόπουλος τόνισε ότι με δεδομένο πως ο κ. Βάρρας είναι στη Βουλή θεωρητικά θα μπορούσε να κινηθεί ακόμα και διαδικασία αυτοφώρου.

Ενταση στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας – Εξαπέλυσε βολές κατά Βορίδη

Από την πλευρά του ο κ. Βάρρας επέμεινε στην απόφαση του λέγοντας πως η στάση του εναρμονίζεται με τις αναφορές της προϊσταμένης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι περί παρενόχλησης μαρτύρων. Σε εκείνο το σημείο η κα Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον μάρτυρα αν δέχεται απειλές για να απαντήσει αρνητικά ο κ. Βάρρας. “¨Αν δεν απειλείστε τότε τι είναι αυτά που λέτε;”

Τελικά, ο κ. Νικολακόπουλος προχώρησε σε διακοπή για μια ώρα της συνεδρίασης προκειμένου τα μέλη της να ενημερωθούν για τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Βαρρας αλλά και προκειμένου ο μάρτυρας να αποφασίσει για το αν θα επιμείνει στην αρχική του θέση ή αν θα δεχθεί ερωτήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης

13:01 07/10
Μπάρκας στον Realfm 97,8: Εάν λάβω προσκλητήριο από τον Αλέξη Τσίπρα προς την κατεύθυνση της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, θεωρώ ότι θα ανταποκριθώ

Μπάρκας στον Realfm 97,8: Εάν λάβω προσκλητήριο από τον Αλέξη Τσίπρα προς την κατεύθυνση της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, θεωρώ ότι θα ανταποκριθώ

13:24 07/10
«Με χτύπησε, τρόμαξα» -«Της πέταξα ένα βιβλίο»: Τι κατέθεσαν στο δικαστήριο η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της

«Με χτύπησε, τρόμαξα» -«Της πέταξα ένα βιβλίο»: Τι κατέθεσαν στο δικαστήριο η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της

10:29 07/10
Άνοιξε κρατήρας δίπλα σε σπίτια στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας - Φωτογραφίες

Άνοιξε κρατήρας δίπλα σε σπίτια στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας - Φωτογραφίες

10:58 07/10
Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η αποτυχημένη επέμβαση στα χείλη – «Δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω εδώ και τέσσερα χρόνια»

Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η αποτυχημένη επέμβαση στα χείλη – «Δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω εδώ και τέσσερα χρόνια»

13:07 07/10
Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε οικοδόμο στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε οικοδόμο στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:22 07/10
Βαρουφάκης στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Όσο rebranding κι αν έχεις αγοράσει, οι πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας θα συνεχίσουν να αιμορραγούν»

Βαρουφάκης στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Όσο rebranding κι αν έχεις αγοράσει, οι πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας θα συνεχίσουν να αιμορραγούν»

12:37 07/10
Νικήτας Τσακίρογλου: «Μου λείπει η καθημερινότητα με τη Χρυσούλα...»

Νικήτας Τσακίρογλου: «Μου λείπει η καθημερινότητα με τη Χρυσούλα...»

11:09 07/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved