Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γ. Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον εισαγγελέα τα πάντα – Οι διάλογοι με Λαζαρίδη και Αποστολάκη - Real.gr

Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία βρίσκεται ο Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Ξυλούρης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να απαντήσει για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει τονίζοντας ότι δεν έχει πρόσβαση ούτε στις συνομιλίες της δικογραφίας ούτε στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. “Έξι μήνες εξευτελίζομαι ως ο χειρότερος εγκληματίας. Σε λίγο καιρό θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Επί έξι μήνες υφίσταμαι έναν διαρκή εξευτελισμό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για κάτι που δεν ξέρω. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός” είπε ο κ. Ξυλούρης.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος τον κάλεσε να προσκομίσει στοιχεία για το αν είναι κατηγορούμενος με τον κ. Ξυλούρη να λέει ότι δεν είναι νομικός όμως δεν πρόκειται να πει τίποτα που μπορεί να τον ενοχοποιήσει. Ήταν μάλιστα αρνητικός να καταθέσει ακόμα και για άλλα ζητήματα που αφορούν τις συνομιλίες.

Την αυτόφωρη διαδικασία κατά του Γ.Ξυλούρη ζήτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

“Είχατε το θράσος να πείτε ότι επί έξι μήνες ευτελίζεστε. Επί έξι μήνες εσείς ευτελίζετε τους αγρότες. Συμπεριφέρεστε ως θρασύδειλος βγαίνοντας από τη μία στα ραδιόφωνα να λέτε ότι έχετε ένα φορτηγό έγγραφα και μετά έρχεστε να επικαλεστείτε το δικαίωμα της σιωπής” είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δείτε live τη συνεδρίαση:

Η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην εξέταση του κ. Ξυλούρη σε μια διαδικασία όμως η οποία δεν παραπέμπει σε κανονική κατάθεση. Ο κ. Ξυλούρης αρνείται επιμόνως να απαντήσει στην οποιαδήποτε ερώτηση επαναλαμβάνοντας μονότονα ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.

Ο κ. Ξυλούρης ζήτησε μάλιστα να σταματήσει αυτό το θέατρο και να του δοθεί η ευκαιρία να καταθέσει στον εισαγγελέα. «Ο,τι έχω να πω και να καταθέσω θα τα δώσω εκεί είτε είναι Έλληνας είτε Ευρωπαίος εισαγγελέας. Αφήστε με να πάω εκεί» είπε.

O εισηγητής της Ν.Δ Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν έχουν διαβάσει την σχετική δικογραφία υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των εγγράφων προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο μάρτυρας έχει την ιδιότητα του υπόπτου.

Υπάρχουν πάντως ερωτήσεις στις οποίες ο κ. Ξυλούρης απαντά αφήνοντας υπαινιγμούς.

Λαζαρίδης: Καλέσατε και απειλήσατε την κα Τυχεροπούλου στο τηλέφωνο του σπιτιού της; Μιλήσατε με τα παιδιά της ; Τι της είπατε;

Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα τα πάντα. Αν έχετε την δυνατότητα ζητήστε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστώσετε ποιος καλούσε ποιον και τι λεγόταν.

Λαζαρίδης: Την συναντήσατε;

Ξυλούρης: 3 φορές . Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής και προτείνω να με στείλετε στον εισαγγελέα να στα πώ όλα. Να μην κάνουμε αυτόν τον θεατρινισμό να με ρωτάτε και να σας λέω τα ίδια.

Ο κ. Ξυλούρης ερωτήθηκε αν έχει κερδίσει τζόκερ με τον μάρτυρα να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.

Μ.Λαζαρίδης: Η κα Τυχεροπούλου αρνήθηκε ότι η ίδια έδωσε εντολή να ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ σας για να πληρωθούν και να δεσμευτούν αμέσως μετά. Ποια υπάλληλος ή διεύθυνση οργανισμού προχώρησε σε αποδέσμευση ΑΦΜ παρακάμπτοντας τους αρχικούς ελέγχους;

Ξυλούρης: Το εσωτερικών υποθέσεων έχει τον φάκελο της Τυχεροπούλου. Ας το ψάξετε από εκεί. Για τις καταγγελίες και πληρωμές.

Λαζαρίδης: Ισχύει; Αποδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ σας;

Ξυλούρης: Μην με βάζετε σε αυτή την διαδικασία αυτοενεχοποίησης.

Λαζαρίδης: Μα απαντάτε.

Ξυλούρης: Ναι απαντώ αλλά με βάζετε…

Λαζαρίδης: Γνωρίζετε αν η ευρωπαϊκή εισαγγελία σας ερευνά. Σας έχουν καλέσει;

Ξυλούρης: Επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής.

Λαζαρίδης: Γιατί τα ΑΦΜ σας δεσμεύτηκαν και πως ξεμπλοκαρίστηκαν τελικά;

Ξυλούρης: Δεν θα απαντήσω.

Λαζαρίδης: Σε ποιο ΚΥΔ κάνατε τις αιτήσεις σας;

Ξυλούρης: Εκπροσωπούσα την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών που έκανε ενεργοποίηση παραγωγών. Το 2018 φτιάξαμε γαλακτοκομική ένωση και φτιάξαμε το ΚΥΔ. Πάντα σε αυτό το ΚΥΔ έκανα την ενεργοποίηση μου.

***

Στην συνέχεια το λόγο πήρε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη η οποία υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με τους διαλόγους που βρίσκονται στην δικογραφία.

Ο μάρτυρας απέφυγε να απαντήσει στα περισσότερα ερωτήματα επιμένοντας στο δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο σε κάποια σημεία τοποθετήθηκε υποστηρίζοντας ότι οι διάλογοι είναι ψευδείς και κατασκευασμένοι.

Αποστολάκη: Ελέγχεστε από Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Πολυτελή αυτοκίνητα , πολλά εκατομμύρια και παράληψη υποχρέωσης να καταθέσετε πόθεν έσχες.

Ξυλούρης: Ήταν λάθος μου να μην καταθέσω πόθεν έσχες. Το έχω τακτοποιήσει. Αν μπορείτε δώστε μου και την έκθεση του Βουρλιώτη να ενημερωθώ. Ακούω από δημοσιογράφους για 2,5 εκατ ευρώ που βρέθηκαν. Δεν ξέρω την έκθεση.

…

Αποστολάκη: Σε μια συνομιλία σας με τον Ζερβό εμφανίζεστε πολύ εκνευρισμένος.

Ξυλούρης: Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Ζερβό. Δεν μιλάμε. Είναι ψεύτικη αν υπάρχει τέτοια συνομιλία.

Αποστολάκη: Στις 21.12.2024 μιλάτε με τον Παπακωνσταντίνου για τον σύλλογο από το Κιάτο. Και λέτε ότι πληρώσατε 220 χιλ ευρώ. Που τα βρήκατε;

Ξυλούρης: Aπό εκεί να καταλάβετε. Πλήρωσαν συμμετοχή σύνολο 22 χιλ. ευρώ και γράφουν εκεί για 220 χιλ . Οι συνομιλίες αυτές είναι ψεύτικες.

Όταν η κα Αποστολάκη κάλεσε τον μάρτυρα να πει την προσωπική του άποψη για τον λόγο που το όνομά του προστέθηκε στην δικογραφία είπε: “από τότε που έκανα μήνυση στην Τυχεροπούλου ξεκίνησαν όλα”

Γ.Ξυλούρης : Είναι ψεύτικες οι συνομιλίες με τον Ζερβό. Εγώ δεν μιλάω μαζί του

Σε μια δήλωση η οποία προκαλεί ήδη πολλή μεγάλη συζήτηση προέβη ο Γ.Ξυλούρης σε σχέση με τις συνομιλίες οι οποίες βρίσκονται στη δικογραφία. Καταθέτοντας στην εξεταστική και απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ ο Γ.Ξυλούρης υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με τον τότε Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λ. Ζερβό είναι ψεύτικες και δεν έχουν γίνει ποτέ. Λίγη ώρα αργότερα πάντως απαντώντας σε ερωτήσεις του Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχθηκε ότι η συνομιλία έχει γίνει από το κινητό του τηλέφωνο το οποίο όμως το είχε δώσει σε άλλον από την παρέα. “Εγώ δεν μιλάω με αυτόν (σ.σ Ζερβό). Είμαστε μια παρέα. Άλλος τον είχε πάρει από το κινητό μου” είπε.