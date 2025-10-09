Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Καϊμακάμης: Θα μάθουμε τους υπαίτιους -Όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη - Real.gr

Τη διαβεβαίωση ότι «πολύ σύντομα θα πάμε σε πληρωμές» του Πυλώνα ΙΙ, που ήταν προγραμματισμένες για τον Ιούνιο του 2025, έδωσε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιω. Καϊμακάμης (2/2025 έως σήμερα), στο πλαίσιο κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τα θέματα της πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα μάθουμε τους υπαίτιους, δεδομένου ότι όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη», και ότι το χρήμα που καταχράστηκαν «θα το ανακτήσουμε».

Σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, βουλευτή της ΝΔ Μ. Λαζαρίδη, είπε ότι αυτές οι πληρωμές δεν έγιναν επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για τις 30 Ιουνίου 2025, και διαπιστώθηκαν κενά ως προς την καταβολή. Αυτά τα κενά έχουν ξεπεραστεί, τόνισε ο κ. Καϊμακάμης και πρόσθεσε ότι έγιναν πλέον οι καταχωρήσεις των ελέγχων και τρέχει πλέον το σύστημα και πολύ σύντομα θα πάμε σε πληρωμές.

Σε ερώτηση του κ. Λαζαρίδη εάν υπάρχουν πιέσεις ή παρεμβάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη διοικητική λειτουργία του οργανισμού, είπε ότι δεν υπήρξαν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις που μπορούσαν να εγείρουν τέτοιου είδους ερωτήματα, ενώ στην ερώτηση εάν κάνουν καλά τη δουλειά οι τεχνικοί σύμβουλοι, είπε ότι ως διοίκηση κληροδοτήσαμε τις συμβασεις που είχαν υπογραφεί το 2023, και οι οποίες «εκτελούνται με τον πλέον θεσμικό τρόπο». «Αυτό που εμείς λαμβάνουμε ως προς τα παραδοτέα, έρχεται μέσα από μία συγκεκριμένη θεσμοθετημένη επιτροπή, που έχει οριστεί στον οργανισμό από προηγούμενη διοίκηση. Μέχρι αυτή την ώρα, και όσο εγώ βρίσκομαι στο οργανισμό δεν έχω διαπιστώσει ότι παρεκκλίνει κάτι από τα όσα είναι ορισμένα στις σύμβασεις» πρόσθεσε.

Όσο για το εάν η απόφαση της κυβέρνησης για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι στη σωστή κατεύθυνση, ο κ. Καϊμακάμης είπε ότι, με καθαρά τεχνοκρατικό τρόπο, είναι μία κίνηση η οποία, θα δείξει αποτέλεσμα στο αμέσως επόμενο κοντινό μέλλον. «Θεωρώ ότι η μετάβαση στην ΑΑΔΕ έχει να προσθέσει ένα “συν” στην όλη συζήτηση» είπε ο κ. Καϊμακάμης.

Σε ερωτήσεις της εισηγήτριας της μειοψηφίας, βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη, ο κ. Καϊμακάκης είπε ότι δεν ήταν ενήμερος με την πρόθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτα να πάει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ για τις καθυστερήσεις πληρωμών του Ιουνίου στα βιολογικά, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, είπε ότι υπήρξε ανάγκη περαιτέρω ελέγχων. «Μαζί με τα ξερά, κάποιες φορές καίγονται και τα χλωρά. Αυτή η ενέργεια θα φέρει περισσότερη διοικητική διαφάνεια στις πληρωμές των πραγματικών δικαιούχων βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας και θα αντισταθμίσει, αυτή η καθυστέρηση στο μέλλον, αυτή την αδικία που υπέστησαν οι έντιμοι παραγωγοί» τόνισε ο κ. Καϊμακάμης.

Σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη, απάντησε ότι δεν αντιλήφθηκε να παρεμπόδισε ο κ. Σαλάτας τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ για το ποιος ευθύνεται για το χρήμα που φαγώθηκε στον Οργανισμό, ανέφερε: «Θα μάθουμε τους υπαίτιους, δεδομένου ότι όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Εμείς, δίνουμε στοιχεία στις ευρωπαϊκές και ελληνικές Αρχές. Αυτοί που καταχράστηκαν χρήμα, θα το ανακτήσουμε». Όσο για το εάν υπήρχε “κύκλωμα” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε: «Δεν μπορώ να αποφανθώ επ’ αυτού. Απαιτούνται περισσότερα τεκμήρια για να καταθέσω τέτοια άποψη από δημοσιεύματα και από περιρρέουσα ατμόσφαιρα αφήνεται να εννοηθεί κάτι τέτοιο».

Εξάλλου, επεσήμανε ότι ο ίδιος έχει λάβει καταγγελίες στο προσωπικό ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιό του, τις οποίες διαβιβάζει αμελλητί στις εισαγγελικές αρχές. «Έχουμε μπλοκάρει 30.244 ΑΦΜ τον Ιούνιο, κατόπιν εισήγησης υπηρεσιακών στελεχών, με υπόνοιες για παραπτώματα και μη σύννομα δικαιολογητικά» είπε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ