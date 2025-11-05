Quantcast
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Καραθανασόπουλος: Οι «παθογένειες» υπηρετούν οικονομικά συμφέροντα σε βάρος των αγροτών - Real.gr
real player

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Καραθανασόπουλος: Οι «παθογένειες» υπηρετούν οικονομικά συμφέροντα σε βάρος των αγροτών

22:35, 05/11/2025
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Καραθανασόπουλος: Οι «παθογένειες» υπηρετούν οικονομικά συμφέροντα σε βάρος των αγροτών

ΠΗΓΗ: INTIME

«Οι παθογένειες που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που υπηρετούσαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και ήταν διαχρονικά σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων» ανέφερε σε παρέμβασή στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, καταγγέλλοντας. Χαρακτήρισε μάλιστα πρόκληση τους ισχυρισμούς του μάρτυρα και πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ελ. Αυγενάκη ότι «στηρίζει τα συμφέροντα των αγροτοκτηνοτρόφων».

Σημείωσε επίσης ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στο έδαφος της γενικευμένης σήψης και διαφθοράς του συστήματος, στη γενικευμένη διαπλοκή του αστικού κράτους, αλλά και της ΕΕ με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αναπτύχθηκε στο έδαφος της αντιαγροτικής ΚΑΠ που συγκεντρώνει τη γη σε μεγάλου καπιταλιστικού χαρακτήρα επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα και ξεκληρίζει τη μικρομεσαία αγροτιά.

Ο κ. Καραθανασόπουλος υπογράμμισε ότι οι επιδοτήσεις αποτελούν έμμεση στήριξη στους επιχειρηματικούς ομίλους της επεξεργασίας των αγροτικών τροφίμων, γιατί κάνουν φθηνή την πρώτη ύλη. Επί της ουσίας, η ΚΑΠ δεν επιδοτεί τους αγρότες αλλά τους επιχειρηματικούς ομίλους και σημείωσε τον προβληματικό χαρακτήρα της στρεμματικής ενίσχυσης που είναι σε βάρος της παραγωγικής διαδικασίας, κάτι το οποίο έθεταν οι συνεπείς αγροτοκτηνοτρόφοι, προειδοποιώντας ότι αυτό το σύστημα θα συνέβαλε στο να υπάρχουν τα φαινόμενα διαφθοράς είπε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βορίζια: Στοιχεία που «καίνε» τον γαμπρό του 39χρονου έχει η ΕΛ.ΑΣ - Βίντεο από την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών

Βορίζια: Στοιχεία που «καίνε» τον γαμπρό του 39χρονου έχει η ΕΛ.ΑΣ - Βίντεο από την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών

22:45 05/11
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ και τους υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ - «Φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη η Ελλάδα»

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ και τους υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ - «Φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη η Ελλάδα»

21:09 05/11
Πτώση σοβάδων σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη - Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο μαθητές

Πτώση σοβάδων σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη - Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο μαθητές

18:55 05/11
Εξεταστική: Έκρηξη του Αλέξανδρου Αυλωνίτη για μια καραμέλα - «Με θεωρείτε ΑμΕΑ; Να το καταλάβω να πάω σπίτι μου»

Εξεταστική: Έκρηξη του Αλέξανδρου Αυλωνίτη για μια καραμέλα - «Με θεωρείτε ΑμΕΑ; Να το καταλάβω να πάω σπίτι μου»

17:22 05/11
«Με χρησιμοποιούσαν σαν σάκο του μποξ»: H μαρτυρία Ισραηλινής ομήρου στο Ιράκ - ΒΙΝΤΕΟ

«Με χρησιμοποιούσαν σαν σάκο του μποξ»: H μαρτυρία Ισραηλινής ομήρου στο Ιράκ - ΒΙΝΤΕΟ

20:48 05/11
Βορίζια: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών - ΒΙΝΤΕΟ

Βορίζια: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών - ΒΙΝΤΕΟ

18:40 05/11
Πρίγκιπας Harry: Η κίνηση συμφιλίωσης προς τον William – Συγκινητική δήλωση για τη Βρετανία

Πρίγκιπας Harry: Η κίνηση συμφιλίωσης προς τον William – Συγκινητική δήλωση για τη Βρετανία

22:30 05/11
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η σπάνια φωτογραφία από το 1962 με θαυμαστές της στο θέατρο

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η σπάνια φωτογραφία από το 1962 με θαυμαστές της στο θέατρο

23:00 05/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved