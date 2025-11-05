Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Καραθανασόπουλος: Οι «παθογένειες» υπηρετούν οικονομικά συμφέροντα σε βάρος των αγροτών - Real.gr

«Οι παθογένειες που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που υπηρετούσαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και ήταν διαχρονικά σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων» ανέφερε σε παρέμβασή στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, καταγγέλλοντας. Χαρακτήρισε μάλιστα πρόκληση τους ισχυρισμούς του μάρτυρα και πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ελ. Αυγενάκη ότι «στηρίζει τα συμφέροντα των αγροτοκτηνοτρόφων».

Σημείωσε επίσης ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στο έδαφος της γενικευμένης σήψης και διαφθοράς του συστήματος, στη γενικευμένη διαπλοκή του αστικού κράτους, αλλά και της ΕΕ με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αναπτύχθηκε στο έδαφος της αντιαγροτικής ΚΑΠ που συγκεντρώνει τη γη σε μεγάλου καπιταλιστικού χαρακτήρα επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα και ξεκληρίζει τη μικρομεσαία αγροτιά.

Ο κ. Καραθανασόπουλος υπογράμμισε ότι οι επιδοτήσεις αποτελούν έμμεση στήριξη στους επιχειρηματικούς ομίλους της επεξεργασίας των αγροτικών τροφίμων, γιατί κάνουν φθηνή την πρώτη ύλη. Επί της ουσίας, η ΚΑΠ δεν επιδοτεί τους αγρότες αλλά τους επιχειρηματικούς ομίλους και σημείωσε τον προβληματικό χαρακτήρα της στρεμματικής ενίσχυσης που είναι σε βάρος της παραγωγικής διαδικασίας, κάτι το οποίο έθεταν οι συνεπείς αγροτοκτηνοτρόφοι, προειδοποιώντας ότι αυτό το σύστημα θα συνέβαλε στο να υπάρχουν τα φαινόμενα διαφθοράς είπε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ