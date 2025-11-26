Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου» - Ο διάλογος Αποστολάκη με Σεμερτζίδου - Real.gr

Στην Εξεταστική Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει από το πρωί η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη αν η ίδια ή ο σύντροφός της, ή μέλη των οικογένειών τους, έχουν κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια, η κα Σεμερτζίδου είπε ότι δεν θυμάται, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, η οποία είπε: «Κερδίσατε το Τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου».
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απίστευτη ένταση Σεμερτζίδου – Κωνσταντοπούλου και διακοπή της συνεδρίασης – Ο διάλογος
Αναλυτικά ο διάλογος στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:
Μ. Αποστολάκη: Εχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κ. Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία, τζόκερ;
Κ. Σεμερτζίδου: Ναι, μπορεί.
Μ. Αποστολάκη: Πότε;
Κ. Σεμερτζίδου: Δεν θυμάμαι κα Αποστολάκη.
Μ. Αποστολάκη: Πόσες φορές;
Κ. Σεμερτζίδου: Δεν γνωρίζω
Μ. Αποστολάκη: Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου.
Κ. Σεμερτζίδου: Αν ήταν το ποσό καλό θα το θυμόμουν. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
Μ. Αποστολάκη: Ναί, αλλά αν είναι πιο μικρά τα ποσά και είναι πολλές φορές πάλι θα το θυμόμουν, γιατί θα ήμουν πολύ τυχερή.
Κ. Σεμερτζίδου: Αμα το κέρδιζα εγώ θα σας έλεγα, θα το θυμόμουν.
Μ. Αποστολάκη: Και όταν το κερδίζει ο σύντροφός σας το ίδιο είναι περίπου.
Κ. Σεμερτζίδου: Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά. Αν θέλετε μπορώ να ζητήσω να μου δώσει τις βεβαιώσεις κέρδους.
Μ. Αποστολάκη: Βέβαια και το θέλω. Τα περιμένουμε κα Σεμερτζίδου.