Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου» - Ο διάλογος Αποστολάκη με Σεμερτζίδου - Real.gr

Στην Εξεταστική Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει από το πρωί η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη αν η ίδια ή ο σύντροφός της, ή μέλη των οικογένειών τους, έχουν κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια, η κα Σεμερτζίδου είπε ότι δεν θυμάται, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, η οποία είπε: «Κερδίσατε το Τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου».

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απίστευτη ένταση Σεμερτζίδου – Κωνσταντοπούλου και διακοπή της συνεδρίασης – Ο διάλογος

Αναλυτικά ο διάλογος στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

Μ. Αποστολάκη: Εχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κ. Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία, τζόκερ;

Κ. Σεμερτζίδου: Ναι, μπορεί.

Μ. Αποστολάκη: Πότε;

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν θυμάμαι κα Αποστολάκη.

Μ. Αποστολάκη: Πόσες φορές;

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν γνωρίζω

Μ. Αποστολάκη: Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου.

Κ. Σεμερτζίδου: Αν ήταν το ποσό καλό θα το θυμόμουν. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.

Μ. Αποστολάκη: Ναί, αλλά αν είναι πιο μικρά τα ποσά και είναι πολλές φορές πάλι θα το θυμόμουν, γιατί θα ήμουν πολύ τυχερή.

Κ. Σεμερτζίδου: Αμα το κέρδιζα εγώ θα σας έλεγα, θα το θυμόμουν.

Μ. Αποστολάκη: Και όταν το κερδίζει ο σύντροφός σας το ίδιο είναι περίπου.

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά. Αν θέλετε μπορώ να ζητήσω να μου δώσει τις βεβαιώσεις κέρδους.

Μ. Αποστολάκη: Βέβαια και το θέλω. Τα περιμένουμε κα Σεμερτζίδου.