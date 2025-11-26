Quantcast
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου» - Ο διάλογος Αποστολάκη με Σεμερτζίδου - Real.gr
real player

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου» – Ο διάλογος Αποστολάκη με Σεμερτζίδου

14:09, 26/11/2025
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου» – Ο διάλογος Αποστολάκη με Σεμερτζίδου

Στην Εξεταστική Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει από το πρωί η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη αν η ίδια ή ο σύντροφός της, ή μέλη των οικογένειών τους, έχουν κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια, η κα Σεμερτζίδου είπε ότι δεν θυμάται, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, η οποία είπε: «Κερδίσατε το Τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου».

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απίστευτη ένταση Σεμερτζίδου – Κωνσταντοπούλου και διακοπή της συνεδρίασης – Ο διάλογος

Αναλυτικά ο διάλογος στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

Μ. Αποστολάκη: Εχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κ. Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία, τζόκερ;

Κ. Σεμερτζίδου: Ναι, μπορεί.

Μ. Αποστολάκη: Πότε;

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν θυμάμαι κα Αποστολάκη.

Μ. Αποστολάκη: Πόσες φορές;

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν γνωρίζω

Μ. Αποστολάκη: Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου.

Κ. Σεμερτζίδου: Αν ήταν το ποσό καλό θα το θυμόμουν. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.

Μ. Αποστολάκη: Ναί, αλλά αν είναι πιο μικρά τα ποσά και είναι πολλές φορές πάλι θα το θυμόμουν, γιατί θα ήμουν πολύ τυχερή.

Κ. Σεμερτζίδου: Αμα το κέρδιζα εγώ θα σας έλεγα, θα το θυμόμουν.

Μ. Αποστολάκη: Και όταν το κερδίζει ο σύντροφός σας το ίδιο είναι περίπου.

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά. Αν θέλετε μπορώ να ζητήσω να μου δώσει τις βεβαιώσεις κέρδους.

Μ. Αποστολάκη: Βέβαια και το θέλω. Τα περιμένουμε κα Σεμερτζίδου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτές είναι οι ποινές στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτές είναι οι ποινές στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις

14:24 26/11
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου» - Ο διάλογος Αποστολάκη με Σεμερτζίδου

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου» - Ο διάλογος Αποστολάκη με Σεμερτζίδου

14:09 26/11
Έτσι έγινε η τραγωδία στη Ρόδο με τη χειροβομβίδα - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης, ακρωτηριάστηκε 39χρονος επιλοχίας

Έτσι έγινε η τραγωδία στη Ρόδο με τη χειροβομβίδα - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης, ακρωτηριάστηκε 39χρονος επιλοχίας

13:37 26/11
Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Καταργούνται οι μνημονιακοί περιορισμοί – Αύξηση μισθών και εργασιακή ασφάλεια

Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Καταργούνται οι μνημονιακοί περιορισμοί – Αύξηση μισθών και εργασιακή ασφάλεια

10:08 26/11
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στα δύο μικρά ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στα δύο μικρά ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του

14:40 26/11
Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ - Nεκροί, τραυματίες και εγκλωβισμένοι - BINTEO

Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ - Nεκροί, τραυματίες και εγκλωβισμένοι - BINTEO

10:52 26/11
Διπλωματικό θρίλερ για το Ουκρανικό - Δυσαρέσκεια της Μόσχας για τη διαρροή της επικοινωνίας Γουίτκοφ με τον σύμβουλο του Πούτιν

Διπλωματικό θρίλερ για το Ουκρανικό - Δυσαρέσκεια της Μόσχας για τη διαρροή της επικοινωνίας Γουίτκοφ με τον σύμβουλο του Πούτιν

13:13 26/11
Πώς να ψήσετε τα τέλεια κάστανα στο AirFryer

Πώς να ψήσετε τα τέλεια κάστανα στο AirFryer

12:15 23/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved