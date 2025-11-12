Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠE - Κουφουδάκης: Τεχνικά, το σύστημα είναι άρτιο - Πολιτικό θέμα οι καθυστερήσεις - Real.gr

«Όλη η δραστηριοποίηση της Cognitera στον ΟΠΕΚΕΠΕ [...] έχει να κάνει με την δραστηριοποίηση της εταιρείας σε συστήματα του κυβερνητικού νέφους. Η εταιρεία δεν ανέπτυξε και παρέδωσε κανένα λογισμικό που να μην λειτουργεί στο υπολογιστικό νέφους» τόνισε ο Γιάννης Κουφουδάκης, μέλος του ΔΣ και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας πληροφορικής Cognitera ΑΕ, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

Η ψηφιακή μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα και τις σύγχρονες τεχνολογίες που παρείχε η εταιρεία μέχρι σήμερα, παρέχονται με συνέπεια στο κυβερνητικό νέφος είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουφουδάκης σύμφωνα με τον οποίο, η ψηφιακή μετάβαση είναι «εξαιρετικά δύσκολη» αλλά «από το 2022 που παρακολουθώ εγώ τα πληροφοριακά συστήματα, μέχρι και σήμερα, δεν έχει αλλάξει στρατηγική».

Ερωτηθείς από τον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη για την προηγούμενη συνεργασία του με την εταιρεία πληροφορικής ΓΑΙΑ Επιχειρείν, και τη συμμετοχή σε αυτή της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο κ. Κουφουδάκης είπε ότι δεν είχε γνώση του πρωτογενούς τομέα και ότι εργάστηκε εκεί με βάση τις γνώσεις του στην πληροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Σχολιάζοντας την τότε κατάσταση, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι αυτοί που υπερχρέωσαν τις ενώσεις και το τριτοβάθμιο όργανο τους συμμετείχαν εξ ιδρύσεως στο νέο κεφάλαιο, με φορέα συντονισμού, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Και το λέω αυτό, καθώς το 2017, τα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών, σύμφωνα με ενημέρωση του τότε υπουργού στη Βουλή, άγγιζαν τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα οποία, τότε, το σύστημα ΠΑΣΟΚ, που σήμερα “μας κουνάει το δάχτυλο”, δεν λογοδότησε ποτέ. [. . . ] Μετά από όλο αυτό το πάρτι, που δεν ήτανε για 2 αλλά για 20 χρόνια, αφού υπερχρέωσαν, διέσωσαν και ξαναχρέωσαν την ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ενώσεις, και διόρισαν τους λεγόμενους “πρασινοφρουρούς”, χωρίς κανέναν έλεγχο, ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρίνει παρατυπίες και κρατικές ενισχύσεις, και με κανονιστικό πλαίσιο να ζητήσει εφαρμογή μέτρων. Περίμενα από έναν άνθρωπο που αναγνωρίζει ότι δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, πηγαίνοντας σε μία εταιρεία η οποία -επειδή, είδα ότι έσπευσε το ΠΑΣΟΚ να βγάλει, μία ανακοίνωση μέσω πηγών, ότι κατέρρευσε το αφήγημα της ΝΔ για το πότε υπεγράφη η πρώτη σύμβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Neuropublic- σπεύδω να πω και πάλι ότι υπεγράφη 14 Δεκεμβρίου 2010, με την κυρία Αποστολάκη να είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη για το εάν είχε σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουφουδάκης είπε ότι σχετική αναφορά είναι αναληθής. Ούτε μέλος ούτε στέλεχος ούτε φίλος του ΠΑΣΟΚ υπήρξα είπε ο κ. Κουφουδάκης.

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη, για την παρατηρούμενη καθυστέρηση πληρωμών των αγροτών, και για το εάν αυτή θα μπορούσε να αποφευχθεί, ο κ. Κουφουδάκης είπε ότι το μέλημα της ένωσης (Neuropublic και Cognitera) είναι να διασφαλίζει τα παραδοτέα να παραδίδονται στην ώρα τους και σωστά, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της. «Στο “για ποιο λόγο”, παρότι υπάρχει ένα παραδοτέο, δεν ενεργοποιείται, δεν γίνονται εργασίες στον οργανισμό ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές … Εγώ κατανοώ τους παραγωγούς που θέλουν να πάρουν χρήματα. Κατανοώ και τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που λέει “παιδιά, θέλω να ελέγξω παραπάνω” … Ειλικρινά, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες “για ποιο λόγο”. Αυτό νομίζω είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι τεχνικό. Τεχνικά, το σύστημα είναι άρτιο, και μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε στιγμή. Συλλέγονται οι αιτήσεις. Διορθώνονται. Σε χρόνους που ορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα εργαλεία τα έχουν» είπε ο κ. Κουφουδάκης.

Εξάλλου, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη εάν υπάρχει “σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ” ο κ. Κουφουδάκης είπε ότι με βάση τον ορισμό του λεξικού, ότι “σκάνδαλο είναι όταν έχει τελεστεί πράξη ανήθικη που προκαλεί την κοινωνία» είπε ότι «εγώ, ως Έλληνα πολίτη, με προκαλεί. Το θεωρώ ανήθικο. Ναι (είναι σκάνδαλο)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ