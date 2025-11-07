Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Μ. Βορίδης: Ο Βάρρας με έβαλε να κάνω παράβαση καθήκοντος - Real.gr

Δριμύ κατηγορώ του πρώην υπουργού κατά του Γρηγόρη Βάρρα.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σαφείς αιχμές κατά του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα άφησε με την έναρξη της κατάθεσης του στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης λέγοντας ότι αφ’ενός ο κ. Βάρρας επιχείρησε να τον οδηγήσει σε διάπραξη παράβασης καθήκοντος αλλά και ότι δεν έλαβε το παραμικρό μέτρο για την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου. Αντιθέτως είπε ο κ. Βορίδης ενώ ο κ. Βάρρας είχε ενημερωθεί για υπέρμετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου εισηγήθηκε την κατανομή της ενίσχυσης ακριβώς όπως είχε γίνει το 2019 .

Ο κ. Βορίδης κατέθεσε στην επιτροπή τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις οι οποίες έδειχναν ότι από το 2015 αν δεν υπέγραφε ο οικείος αντιπεριφερειάρχης την κατανομή του εθνικού αποθέματος ήταν υποχρεωτικό να υπογράψει ο υπουργός. “Άκουσα τον ισχυρισμό από τον κ.Βάρρα ότι μου έκανε χάρη που δεν μου το έφερε. Δεν θα μου έφερνε ποτέ κάτι τέτοιο είπε. Αλήθεια; Το να μη μου φέρει κάτι τέτοιο είναι ότι με βάζει να κάνω παράβαση καθήκοντος. Και νόμιμη είναι η τεχνική λύση και η μόνη μέθοδος για να γίνει η κατανομή τότε”, είπε ο κ. Βορίδης.

Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι ο κ. Βάρρας από τις 23 Ιουνίου του 2020 ήταν ενήμερος από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου. “Και τι μας προτείνει ο κ. Βάρρας . Τίποτα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον 11ο του 2019 με έγγραφο που παραδέχεται την αύξηση ζωικού κεφαλαίου. Μέχρι και τις 5/11/2020 που παραιτήθηκε ο κ. Βάρρας τι μας προτείνει ως προς αυτό; Τίποτα. Τίποτα. Αντιθέτως. Ο κ. Βάρρας έχει κάνει με την τεχνική λύση του Καπρέλη την οριστική πληρωμή του 2019 και πρέπει να προετοιμάσει την προκαταβολή του 2020. Παίρνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Βλέπει την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και πρέπει να προτείνει κάτι. Τι λέει; Με το υπ’αριθμόν πρωτοκόλλου 7456 , με διαβάθμιση ΕΠΕΙΓΟΝ και ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ προς τη διεύθυνση τεχνικών ελέγχων καλεί τους διευθυντές να κάνουν ενέργειες για την κατανομή δημοσίων βοσκοτόπων του 2020 έχοντας υπόψη την ΚΥΑ του 2015. Τι λες τώρα; Την παράνομη; Αυτό να εφαρμόσουμε; Προσέξτε. Εγώ είμαι ο εγκληματίας γιατί εφαρμόζω την εισήγηση Καπρέλη που ο Βάρρας δεν θα μου έφερνε ποτέ. Και ο Βάρρας ζήτησε ο ίδιος να εφαρμοστεί η κατανομή του Καπρέλη”, είπε.

Ο κ. Βορίδης είπε ότι το ζήτημα λύθηκε τελικά με την εισήγηση του προέδρου Φανή Παππά ο ο οποίος με τα μέτρα που έλαβε έφερε ως αποτέλεσμα η μεγαλύτερη ενίσχυση κτηνοτρόφου στην Κρήτη να μην ξεπερνά τα 4.000 ευρώ.

Για αυτό έδιωξα τον Βάρρα

Ο πρώην υπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ζήτημα της απομάκρυνσης του Γρηγόρη Βάρρα. Υποστήριξε ότι μετά από συνέντευξη που είχε δώσει ο κ. Βάρρας και μιλούσε για αθέμιτη επιρροή της εταιρείας Neuropublic στον ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπάθεια στοχοποίησης του από πάνω προς τα κάτω τον κάλεσε στο γραφείο του. Η περιγραφή του κ. Βορίδη είναι χαρακτηριστική: “Τον φωνάζω τρεις μέρες μετά τη συνεντευξη. Τον ρωτάω αν έχουν αποδοθεί σωστά. Ναι μου λέει τα είπα. Του λέω: Εμείς έχουμε έναν αντισυμβαλλόμενο ο οποίος έχει μη αρμόζουσα επιρροή. Να φωνάξεις τη νομική σου ομάδα τώρα και να καταγγείλουμε τη σύμβαση, να κάνουμε έγερση αγωγής αποζημιώσεως εναντίον της Neuropublic και εφόσον υπάρχουν παράνομες ενέργειες να κάνουμε και μηνυτήρια αναφορά. Καταγγελία, αποζημίωση και μήνυση. Εμένα αν με φωνάξει ένας εισαγγελέας αύριο τι θα πω; Εγώ είμαι δημόσιο. Γυρίζει και μου απαντά: Δεν έχω τέτοια στοιχεία. Και τι λες στη συνέντευξη Πρόεδρε; Έχεις και διαγωνισμό που σηκώνεις σε λίγο καιρό. Εμείς είμαστε δημόσια διοίκηση. Εμείς δεν παίρνουμε τον μετα κανενός. Δεν είμαστε με τον έναν ή με τον άλλον. Βγαίνεις και λες ένας αντισυμβαλλόμενος έχει αθέμιτες πρακτικές και δεν κάνεις τίποτα. Λες ότι σε στοχοποιούν από πάνω προς τα κάτω. Δύο είναι από πάνω σου. Εγώ και ο Πρωθυπουργός. Ποιος σε στοχοποίησε;Αυτός είναι ο λόγος της παραίτησης”, είπε ο πρώην υπουργός.

Ο κ. Βορίδης απάντησε και στη μομφή Βάρρα ότι ήταν εκπρόσωπος της εταιρείας Neuropublic. “Τον ρωτήσατε πως του ήρθε; Τι είπε; Ότι πήγα σε μια εκδήλωση ; Κι ο Χαρίτσης ήταν εκεί. Είμαι εκπρόσωπος συμφερόντων εγώ που η Neuropublic είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δέκα χρόνια πριν από μένα. Και που γνωρίστηκα εγώ με τον Γαργαλάκο; Στην ΚΝΕ; Δίναμε κοινούς αγώνες για τον κομμουνισμό; Και τώρα το καταπληκτικό: 13 χρόνια μέσα η Neuropublic. Σηκώνεται η προκήρυξη. Είναι η πρώτη που είναι ανταγωνιστική. Η πρώτη στην οποία συμμετέχει και δεύτερη ευκαιρία. Πριν ήταν μπετόν αρμέ οι προκηρύξεις. Κολώνα. Ποιος προσβάλλει τη δική μου προκήρυξη; Η Neuropublic προσφεύγει. Αυτός που την προσβάλλει είναι η Neuropublic. Και έρχεται η αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και λέει ότι είναι ισχυρή και καλή η προκήρυξη.Αυτά ήρθαμε να συζητάμε εδώ;”, είπε ο κ. Βορίδης.