Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μείζον ζήτημα από την κατάθεση του γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ - Real.gr

Δήλωσε άγνοια όταν του παρουσιάστηκε έγγραφο με το οποίο μεταβίβασε δικαιώματα ενίσχυσης του στον γιο του Γ. Ξυλούρη.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Μείζον ζήτημα ανακύπτει από την κατάθεση του γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Λάμπρου Αντωνόπουλου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Ο κ. Αντωνόπουλος ο οποίος επέστρεψε ποσό ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου 15.000 ευρώ, μέσω για λόγους ευθιξίας όπως είπε, υποστήριξε ότι κατέθεσε αίτηση ενίσχυσης μόνο μία χρονιά .

Ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη αν γνωρίζει την οικογένεια Ξυλούρη και απάντησε αρνητικά. Αποκαλύφθηκε ωστόσο ότι τη δήλωση την έκανε από το ΚΥΔ του κ. Ξυλούρη, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι έγινε από σύμπτωση επειδή είναι ένα μεγάλο συνεταιριστικό ΚΥΔ. Στη συνέχεια όμως ο κ. Λαζαρίδης του παρουσίασε έγγραφα από τα οποία προέκυπτε ότι όχι απλώς είχε κάνει αίτηση ενίσχυσης και δεύτερη χρονιά αλλά και ότι είχε μεταβιβάσει τα δικαιώματα της ενίσχυσής του στον υιό του κ. Ξυλούρη. “Δεν τα γνωρίζω. Δεν έχω κάνει ποτέ εγώ κάτι τέτοιο” είπε ο κ. Αντωνόπουλος.

Η απάντησή του προκάλεσε έντονη συζήτηση στην επιτροπή καθώς τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν στο ότι είτε ο κ. Αντωνόπουλος ψεύδεται είτε κάποιος άλλος εν αγνοία του κατέθεσε τις σχετικές δηλώσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε θέμα προσαγωγής του Γ.Ξυλούρη αφήνοντας υπαινιγμούς για την επιλογή του κ. Αντωνόπουλου να υποβάλει δήλωση μέσω του ΚΥΔ του Γ.Ξυλούρη. «Ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδοτήσεις ύψους 15.667,68 ευρώ, μόνο για το έτος 2020, καθώς δήλωνε ως βοσκοτόπια εκατοντάδες στρέμματα στην Τήνο, έχοντας υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ σε ΚΥΔ το οποίο σχετίζεται με τον Γ. Ξυλούρη. Παρότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κατεξοχήν αγροτική περιοχή, «έχει αρκετά ΚΥΔ», όπως ο ίδιος ανέφερε, ο κ. Αντωνόπουλος επέλεξε να υποβάλει την εν λόγω αίτηση στο συγκεκριμένο ΚΥΔ, μολονότι αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τους «Φραπέ» και «Χασάπη».Δεδομένου ότι οι δηλώσεις πάσης φύσεως και προφανώς αυτές που αφορούν σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ή στη λήψη Εθνικού Αποθέματος είναι ενυπόγραφες, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ πήρε θέση υποστηρίζοντας ότι το ΚΥΔ του γνωστού «Φραπέ» έχοντας πρόσβαση στους κωδικούς του Taxisnet αλλά και όσων υποβάλλουν αιτήσεις, προέβη σε ενέργειες ερήμην του, υποβάλλοντας αίτηση για το έτος 2021, αλλά και αίτηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων του όλως τυχαίως στο γιο του Β. Ξυλούρη και πάλι ερήμην του μάρτυρα.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του πάντως ο κ. Αντωνόπουλος αποκάλυψε ότι το 2020 επιδοτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσό πάνω από 15.000 ευρώ ώστε να δημιουργήσει σταβλικές εγκαταστάσεις. Πρόσθεσε ωστόσο ότι συνειδητοποίησε στην πορεία ότι τα κόστη και η γραφειοκρατία καθιστούσαν ασύμφορη την επένδυση με αποτέλεσμα να διακόψει το επιχειρηματικό του πλάνο. Παραδέχθηκε δε, ότι δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης καθώς κανείς – όπως είπε – δεν του το ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Τα χρήματα τα επέστρεψα τώρα όταν δημοσιεύματα με ενέπλεκαν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αν και δεν έχω σχέση. Ήμουν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και για ηθικούς λόγους επέστρεψα την επιδότηση” είπε χαρακτηριστικά με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία να σχολιάζει: “μα καλά πήρατε 15 χιλ ευρώ για ένα έργο που δεν κάνατε. Δεν νιώσατε τότε την ηθική υποχρέωση να τα επιστρέψετε;”. Επίσης, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε “αποκαλύφθηκε σήμερα από την ΝΔ, ότι ο κ. Αντωνόπουλος του ΠΑΣΟΚ έκλεινε μισθωτήρια με κάποιον που δεν ξέρει. Δεν τα δήλωσε ποτέ αυτά τα μισθωτήρια. Δεν τα έχει καν όπως λέει. Δεν πλήρωσε ποτέ γι αυτά. Έχουμε δηλαδή τον ορισμό του εικονικού μισθωτηρίου».