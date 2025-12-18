Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Παπασταύρου: Υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες για οικονομικό όφελος - Real.gr

«Η διαχρονική παθογένεια στις αγροτικές επιδοτήσεις είναι κάτι που μας απασχολεί όλους, και γι' αυτό η πρόταση του πρωθυπουργού, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, για μια διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδιαρθρώσουμε τον πρωτογενή τομέα, ελπίζω ότι θα έχει την μέγιστη δυνατή συναίνεση». Αυτό τόνισε στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων, ο πρώην υπουργός Επικρατείας, και νυν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ερωτηθείς από τον εισηγητή της πλειοψηφίας και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, εάν θεωρεί ότι έχουν γίνει λάθη στα θέματα εποπτείας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Παπασταύρου είπε: «Πολλά. Τεράστια. Θεωρώ ότι ήταν μια αποτυχία. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε, προσπάθησε, έγιναν διασταυρώσεις από το ’19, υπήρξαν μέτρα, αλλά συνολικά, εκ του αποτελέσματος, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, εκεί η κυβέρνηση δεν πέτυχε. Σε πολλούς τομείς πέτυχε, στο συγκεκριμένο δεν πέτυχε. Είναι πολύ σημαντικό, σύνθετο και διαχρονικό θέμα. Αυτό δεν αλλάζει τις ευθύνες της κυβέρνησης. [. . .] Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρξει μία ολιστική συζήτηση, διακομματική, για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα. Είναι επιτακτική ανάγκη, ενόψει και των εξελίξεων που υπάρχουν στην τεχνολογία. Είναι ένα σημείο στο οποίο η κυβέρνηση απέτυχε».

Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, εάν πιστεύει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕ είναι σκάνδαλο, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «εκ του αποτελέσματος, υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες για οικονομικό όφελος. Αυτό είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο. Ναι.»

Στο πλαίσιο της κατάθεσής του, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι δεν είχε ανάμειξη στην λειτουργία του οργανισμού. «Συμμετείχα (ως υπουργός Επικρατείας) σε δύο συναντήσεις, που έγιναν το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2023, με τον (τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ) κ. Ευ. Σημανδράκο, μετά από επιστολή του προς τον κ. Μπρατάκο, με θέματα τη διένεξή του με τον τότε υπουργό υπΑΑΤ, Ελ. Αυγενάκη και για τις πληρωμές 9.500 ΑΦΜ, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Και προφανώς, όταν έρχεται ο πρόεδρος ενός οργανισμού και σου λέει ότι υπάρχουνε 9.500 ΑΦΜ που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, του λες αφού δεν πληρούν τα κριτήρια, πράξε ό,τι θεωρείς σωστό. Δεν ήταν αντικείμενο της συζήτησης τα 9.500 ΑΦΜ, που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, γιατί, κανείς δεν διανοήθηκε να συζητήσει οποιαδήποτε άλλη επιλογή παρά να τηρηθεί η νομιμότητα. Πράγμα, που, προς τιμήν του, ο κ. Σημανδράκος ανέφερε και στην εξεταστική» ανέφερε ο κ. Παπασταύρου και συνέχισε: «Αυτό ήταν ένα άλλο σημείο σύγκρουσης – διένεξης με τον κ. Αυγενάκη. Και προφανώς εκείνη τη στιγμή αυτό το οποίο προείχε ήταν να γίνουν οι πληρωμές σωστά, και σύμφωνα με την νομιμότητα. Κι αυτή η κατεύθυνση δόθηκε στον κ. Σημανδράκο». Ειδικότερα για τη δεύτερη συνάντηση με τον κ. Σημανδράκο «όπου το κορυφαίο θέμα ήταν η συνεχιζόμενη διένεξη με τον κ. Αυγενάκη» και «ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», όλοι συμφωνήσαμε ότι «ή θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας του επικεφαλής του οργανισμού με τον υπουργό ή αναγκαστικά πρέπει να παραιτηθεί, να φύγει ένας από τους δύο». Για το εάν η παραίτηση του ζητήθηκε ή αν ήταν προσωπική του απόφαση, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι «με την κατάσταση, όπως είχε δημιουργηθεί, συμφωνήσαμε ότι ή θα βρούνε μία γραμμή επικοινωνίας ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα έπρεπε να υπάρξει μία παραίτηση για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός».

Εξάλλου, για το εάν στις συναντήσεις ο κ. Σημανδράκος περιέγραψε πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη ή από συνεργάτες του, για επιτάχυνση πληρωμών σε συγκεκριμένα ΑΦΜ, και για αποδέσμευση ΑΦΜ, ο κ. Παπασταύρου είπε: «Δεν θυμάμαι να μας είπε κάτι τέτοιο. Τα 9.500 ΑΦΜ, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεν αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης ή διαφωνίας. Ήταν, “προχώρα σε ό,τι θεωρείς σωστό και νόμιμο”».