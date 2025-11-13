Quantcast
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΝΔ: Αδιαφόρησε, ενώ γνώριζε το πρόβλημα της τεχνικής λύσης, ο ΣΥΡΙΖΑ - Real.gr
real player

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΝΔ: Αδιαφόρησε, ενώ γνώριζε το πρόβλημα της τεχνικής λύσης, ο ΣΥΡΙΖΑ

13:09, 13/11/2025
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΝΔ: Αδιαφόρησε, ενώ γνώριζε το πρόβλημα της τεχνικής λύσης, ο ΣΥΡΙΖΑ

«Με την κατάθεση του Γιώργου Αποστολάκη, πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ γνώριζε το πρόβλημα της τεχνικής λύσης, αδιαφόρησε και επέλεξε συνειδητά να μην αγγίξει μια βόμβα που γνώριζε ότι αργά ή γρήγορα θα εκραγεί», ανέφεραν πηγές της ΝΔ.

«Όταν ο Βαγγέλης Αποστόλου (πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης) “συμφωνούσε” με την εφαρμογή της τεχνικής λύσης προφανώς γνώριζε ότι η συγκεκριμένη κατανομή των βοσκοτόπων θα αποτελούσε μια πρακτική επισφαλή, οριακή και -όπως καταγγέλλει η αντιπολίτευση- εν δυνάμει παράνομη, η οποία αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε συνέπειες για τη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, επί πέντε χρόνια δεν έκαναν το παραμικρό για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και προτίμησαν να πετάξουν το μπαλάκι στους επόμενους και τελικά τα πρόστιμα στον ελληνικό λαό. Η αδράνεια αυτή αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι δεν προχώρησαν ούτε στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ένα από τα εργαλεία που θα μπορούσε ουσιαστικά να “καταργήσει” την ανάγκη για τεχνική λύση και να θωρακίσει τη χώρα από κυρώσεις», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές της ΝΔ.

Όπως τόνισαν «την εικόνα αυτή επιβεβαίωσε με την κατάθεσή του ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γεώργιος Αποστολάκης, ο οποίος υπηρέτησε στον Οργανισμό επί ΣΥΡΙΖΑ».

«Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, για το αν υπήρξαν προβληματισμοί γύρω από τη νομιμότητα της πρακτικής, ο μάρτυρας απάντησε ότι “έπρεπε να μπούνε και εκτάσεις που είχαν εξαιρεθεί από την ΕΕ”. Και όταν ο εισηγητής παρατήρησε ότι “άρα επί πέντε χρόνια δεν ασχολήθηκε κανένας υπουργός ούτε άλλος παράγοντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ”, ο κ. Αποστολάκης το επιβεβαίωσε: “Το ξέραμε το πρόβλημα και περνούσε με την ανοχή της ΕΕ”», σημείωσαν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές της ΝΔ και κατέληξαν:

«Με άλλα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε συνειδητά να μην αγγίξει μια βόμβα που γνώριζε ότι αργά ή γρήγορα θα εκραγεί. Και όταν ήρθε η ώρα, τα πρόστιμα και οι συνέπειες έμειναν στη χώρα και στους φορολογουμένους».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ιταλία: Γυναίκα σκότωσε τον 9χρονο γιο της με μαχαιριές στον λαιμό

Ιταλία: Γυναίκα σκότωσε τον 9χρονο γιο της με μαχαιριές στον λαιμό

13:45 13/11
Νατσιός στον Realfm 97,8: «Απόλυτη κοροϊδία» με τις πληρωμές των αγροτών – Ο κ. Τσίπρας πριν φτάσει στην Ιθάκη, θα ναυαγήσει

Νατσιός στον Realfm 97,8: «Απόλυτη κοροϊδία» με τις πληρωμές των αγροτών – Ο κ. Τσίπρας πριν φτάσει στην Ιθάκη, θα ναυαγήσει

13:41 13/11
Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ

Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ

13:37 13/11
Πιερρακάκης από το ECOFIN: Η Ελλάδα στηρίζει την κατάργηση του ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς στα χαμηλής αξίας δέματα

Πιερρακάκης από το ECOFIN: Η Ελλάδα στηρίζει την κατάργηση του ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς στα χαμηλής αξίας δέματα

13:35 13/11
Πηγές του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση των παράνομων μεταναστών και επιταχύνει τη διαδικασία

Πηγές του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση των παράνομων μεταναστών και επιταχύνει τη διαδικασία

13:34 13/11
Kylie Jenner: Απαντά στις φήμες χωρισμού από τον Timothée Chalamet με μια κίνηση

Kylie Jenner: Απαντά στις φήμες χωρισμού από τον Timothée Chalamet με μια κίνηση

13:30 13/11
Η συνάντηση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες

Η συνάντηση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες

13:25 13/11
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στη Ζαπορίζια

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στη Ζαπορίζια

13:15 13/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved