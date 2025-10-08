Quantcast
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΝΔ: Η κατάθεση του Π. Τζαβέλλα επιβεβαιώνει ότι δεν δέχθηκε πίεση από υπουργούς για δεσμευμένα ΑΦΜ αλλά και τη μάχη της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις διαχρονικές παθογένειες - Real.gr
16:27, 08/10/2025
Αυτό ανέφεραν πηγές της ΝΔ τονίζοντας ότι «ο κ. Τζαβέλλας ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν δέχθηκε ποτέ καμία πίεση για το τι έπρεπε να πράξει σε σχέση με τα δεσμευμένα ΑΦΜ από τους υπουργούς που συνεργάστηκε, Γεωργαντά, Λιβανό και Βορίδη, αντίθετα ότι τον ενθάρρυναν να προχωρήσουν τα projects».

«Ο κ. Τζαβέλλας -παρά τις αιτιάσεις τις αντιπολίτευσης- κατέθεσε ότι ο ίδιος δεν είχε λάβει κανένα αίτημα για διευκολύνσεις και δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι έγιναν αλλαγές προέδρων για να γίνει κάποιο κουκούλωμα. Αν τα δεσμευμένα ΑΦΜ πληρώθηκαν και μπήκαν μετά σε έλεγχο και ζητήθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα είναι θέμα διαδικασίας», τόνισαν οι ίδιες πηγές και προσέθεσαν:

«Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως έγιναν συγκεκριμένα βήματα για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού, όπως ο έλεγχος που πλέον καλύπτει το 100% των φυτικών καλλιεργειών σε συνεργασία με το Κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς και η αναζήτηση λύσεων για απεμπλοκή από τον τεχνικό σύμβουλο και τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή. Κατέθεσε, επίσης, πως κατά τη διάρκεια της εργασίας του στον Οργανισμό, έγινε αυστηροποίηση των ελέγχων ενώ πέρασε μία μεγάλη τροποποίηση για την εξορθολόγηση του πλαισίου».

«Ουσιαστικά, η κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύει την απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσει τη μάχη για να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες του Οργανισμού, οι οποίες γιγαντώθηκαν την περίοδο 2015-2019. Τότε που η σημερινή αντιπολίτευση είχε την ευθύνη και έκλεινε τα μάτια», κατέληξαν οι ίδιες πηγές της ΝΔ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

