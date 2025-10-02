Quantcast
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΝΔ: Στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου παραμένει η αντιπολίτευση - Real.gr
real player

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΝΔ: Στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου παραμένει η αντιπολίτευση

13:46, 02/10/2025
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΝΔ: Στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου παραμένει η αντιπολίτευση

«Έπεσαν οι μάσκες στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές προθέσεις της αντιπολίτευσης η οποία παραμένει δεμένη στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, με αφορμή το αίτημα για άμεση κλήτευση Μυλωνάκη. Τονίζουν, δε, ότι «Με μια «φωνή» που ξεχείλιζε από αγανάκτηση για τις ανάγκες του επικοινωνιακού τους αφηγήματός, ζήτησαν να καταθέσει σε λίγες ώρες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος μία ημέρα πριν με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο έθετε εαυτόν στη διάθεση της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις πηγές της πλειοψηφίας, «Η υποκριτική στάση των μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπεσαν στο κενό μετά την υπερψήφιση της πρότασης του εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριου Λαζαρίδη να ισχύσει ο κατάλογος μαρτύρων μέχρι την επικαιροποίησή του, όπως εξάλλου έχει δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία.

Η πρωτοφανής εμμονή της αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του κ. Μυλωνάκη αποδεικνύει δυστυχώς, ότι το μοναδικό μέλημά της δεν είναι η διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η κατασκευή φτηνών εντυπώσεων για μικροκομματικά οφέλη καθώς από την πρώτη ημέρα της Εξεταστικής Επιτροπής ζητούσε την κλήτευση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ!».

Υπογράμμισαν επίσης ότι «Την τακτική των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων, επιβεβαίωσε η επιμονή της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα θέματα της επικαιρότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής του κ. Μυλωνάκη, αναδεικνύοντας την αγωνία της να μη φύγει από το προσκήνιο το όνομα του υφυπουργού. Τα παιχνίδια εντυπώσεων τελειώνουν εδώ».

«Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή διαβεβαίωσε ότι ο κατάλογος των μαρτύρων είναι δυναμικός και θα επικαιροποιείται όταν προκύπτουν νέα δεδομένα.

Ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα προσέλθει αυτοβούλως να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Ούτε αυτό όμως αρκεί για την αντιπολίτευση γιατί τους χαλάει το αφήγημα. Η αλήθεια είναι πικρή αλλά θα κληθούν να την αντέξουν» τόνισαν οι πηγές της ΝΔ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σπείρα με εικονικά τιμολόγια - Οι διάλογοι «φωτιά» που... έκαψαν τον πρόεδρο, τον παρουσιαστή και τον επιχειρηματία

Σπείρα με εικονικά τιμολόγια - Οι διάλογοι «φωτιά» που... έκαψαν τον πρόεδρο, τον παρουσιαστή και τον επιχειρηματία

13:02 02/10
Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την τραγωδία στα Τέμπη

Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την τραγωδία στα Τέμπη

13:23 02/10
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες

11:34 02/10
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν κι άλλα σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν κι άλλα σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

09:15 02/10
Βασίλης Παϊτέρης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψη

Βασίλης Παϊτέρης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψη

10:53 02/10
Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου -Αναφυλακτικό σοκ μετά από αντιβίωση - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου -Αναφυλακτικό σοκ μετά από αντιβίωση - Διατάχθηκε ΕΔΕ

08:02 02/10
Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν βγαίνει από το σπίτι – «Αισθάνεται ντροπή, σοκ και απογοήτευση»

Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν βγαίνει από το σπίτι – «Αισθάνεται ντροπή, σοκ και απογοήτευση»

12:15 02/10
Άκης Τσαλίκης: Πέθανε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης – Η αγάπη του για τη θάλασσα και την επιστήμη

Άκης Τσαλίκης: Πέθανε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης – Η αγάπη του για τη θάλασσα και την επιστήμη

10:09 02/10

Ροή Ειδήσεων

Δουδωνής στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλος ο χειρισμός, δηλώνει μία συγκάλυψη σε σχέση με τα υπουργικά πρόσωπα»

Δουδωνής στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλος ο χειρισμός, δηλώνει μία συγκάλυψη σε σχέση με τα υπουργικά πρόσωπα»

14:30 02/10
Μαρίνα Σάττι: Μετά την Ευρώπη «κατακτά» την Αμερική

Μαρίνα Σάττι: Μετά την Ευρώπη «κατακτά» την Αμερική

14:15 02/10
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ προκλητικά «κρύβει» τον κ. Μυλωνάκη από την Εξεταστική Επιτροπή

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ προκλητικά «κρύβει» τον κ. Μυλωνάκη από την Εξεταστική Επιτροπή

13:53 02/10
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΝΔ: Στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου παραμένει η αντιπολίτευση

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΝΔ: Στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου παραμένει η αντιπολίτευση

13:46 02/10
Shutdown στις ΗΠΑ: Η κυβέρνηση πάγωσε ομοσπονδιακούς πόρους που προορίζονταν για Δημοκρατικές πολιτείες - Με απολύσεις απείλησε ο Βανς

Shutdown στις ΗΠΑ: Η κυβέρνηση πάγωσε ομοσπονδιακούς πόρους που προορίζονταν για Δημοκρατικές πολιτείες - Με απολύσεις απείλησε ο Βανς

13:45 02/10
Μαρινάκης: Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου, η λίστα που αφορά μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Μαρινάκης: Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου, η λίστα που αφορά μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ

13:37 02/10
Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ πήγε σε Εξεταστική Επιτροπή για να μπορεί να ελέγχει τη διαδικασία

Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ πήγε σε Εξεταστική Επιτροπή για να μπορεί να ελέγχει τη διαδικασία

13:31 02/10
Μακρόν: Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο «μπορούν να καταστρέφονται»

Μακρόν: Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο «μπορούν να καταστρέφονται»

13:30 02/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved