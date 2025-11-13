Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικάντικα τερτίπια ΝΔ η αναφορά για εξαίρεση Β. Κόκκαλη από Εξεταστική, μετά από 2 μήνες εργασίες - Real.gr

Για «πολιτικάντικα τερτίπια» κατηγόρησαν τη ΝΔ πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την επισήμανση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι πιθανών να έπρεπε να εξαιρεθεί ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

«Ενώ η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συμπληρώνει 2 μήνες από την έναρξη των εργασιών της, τώρα θυμήθηκε ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης, ότι θα έπρεπε να εξαιρεθεί από αυτές ο Βασίλης Κόκκαλης, επειδή έχει διατελέσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν έχει καμία βάση τυχόν ένσταση ακυρότητας σε βάρος του διότι, ως υφυπουργός, δεν είχε καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:

«Η άγαρμπη απόπειρα της ΝΔ να δημιουργήσει εντυπώσεις πέφτει στο κενό. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα καταφέρει να φιμώσει την αντιπολίτευση και την αποτελεσματική δουλειά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

«Αν από κάτι κινδυνεύει η αξιοπιστία της Εξεταστικής Επιτροπής είναι τα παραπλανητικά ερωτήματα βουλευτών της πλειοψηφίας και η άρνηση (ή καθυστέρηση) να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες που εμπλέκονται στο «γαλάζιο» σκάνδαλο και σχετίζονται στενά με τους πολιτικούς ενορχηστρωτές του», κατέληξαν οι ίδιες πηγές.