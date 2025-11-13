Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικάντικα τερτίπια ΝΔ η αναφορά για εξαίρεση Β. Κόκκαλη από Εξεταστική, μετά από 2 μήνες εργασίες - Real.gr

«Ενώ η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συμπληρώνει 2 μήνες από την έναρξη των εργασιών της, τώρα θυμήθηκε ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης, ότι θα έπρεπε να εξαιρεθεί από αυτές ο Βασίλης Κόκκαλης, επειδή έχει διατελέσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν έχει καμία βάση τυχόν ένσταση ακυρότητας σε βάρος του διότι, ως υφυπουργός, δεν είχε καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:
«Η άγαρμπη απόπειρα της ΝΔ να δημιουργήσει εντυπώσεις πέφτει στο κενό. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα καταφέρει να φιμώσει την αντιπολίτευση και την αποτελεσματική δουλειά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια».
«Αν από κάτι κινδυνεύει η αξιοπιστία της Εξεταστικής Επιτροπής είναι τα παραπλανητικά ερωτήματα βουλευτών της πλειοψηφίας και η άρνηση (ή καθυστέρηση) να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες που εμπλέκονται στο «γαλάζιο» σκάνδαλο και σχετίζονται στενά με τους πολιτικούς ενορχηστρωτές του», κατέληξαν οι ίδιες πηγές.