Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες καταθέσεις διαβιβάζονται στη δικαιοσύνη - Τι ζητά η ΝΔ - Real.gr

Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης και της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζητά η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να γίνουν φύλλο και φτερό οι καταθέσεις όλων των προσώπων που φάνηκαν να σχετίζονται με κέρδη σε τυχερά παιχνίδια.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε τη διαβίβαση στον εισαγγελέα αλλά και στον προϊστάμενο της Αρχής για το «μαύρο χρήμα» Χαράλαμπο Βουρλιώτη των καταθέσεων της αγρότισσας με την Ferrari Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της μεγαλοκτηνοτρόφου Χρήστου Μαγειρία και του Ανδρέα Στρατάκη γνωστού και ως «χασάπη» προκειμένου όπως είπε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για «πραγματική τύχη» ή για παράνομη δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Στρατάκης είχε παραδεχθεί στην κατάθεση του στην εξεταστική πως συγγενικό του πρόσωπο είχε κερδίσει 2-3 φορές το λαχείο ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις του διευκρίνισε πως πρόκειται για την κόρη του η οποία κέρδισε το 2017 ποσό περίπου 1 εκατ. ευρώ από το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Επίσης, η κα Σεμερτζίδου είχε αναφέρει ότι ο σύντροφος κέρδιζε σε τυχερά παιχνίδια αλλά δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί τα ακριβή ποσά. Παράλληλα, η ΝΔ αποδέχθηκε την συμπληρωματική πρόταση που κατέθεσε ο κ. Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ζητηθούν και ενδεχόμενες εκθέσεις ελέγχου τον φορολογικών αρχών για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η αντιπολίτευση πάντως απείχε από την ψηφοφορία υποστηρίζοντας πως η παραπομπή των συγκεκριμένων προσώπων στην Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το ξέπλυμα αποτελεί… συγκάλυψη και επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Μάλιστα η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε να σταλούν στην εισαγγελία οι καταθέσεις των Μάκη Βορίδη και Φάνη Παππά της Ν.Δ με το ερώτημα της ψευδορκίας.

ΝΔ: Γιατί η αντιπολίτευση αρνείται τον έλεγχο των «υπερτυχερών» του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιον προστατεύουν;

Πηγές της πλειοψηφίας υποστηρίζουν ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων προκαλεί προβληματισμό και σοβαρά ερωτηματικά για το αν προσπαθούν να προστατέψουν συγκεκριμένα πρόσωπα. “Ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ και της εισηγήτριας του Μιλένας Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε την πρόταση της πλειοψηφίας «ευτελισμό της διαδικασίας», «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» και «συγκάλυψη».

Πως είναι δυνατόν να θεωρείται συγκάλυψη η παραπομπή προσώπων στην Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”; Συγκάλυψη θα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Αυτό δηλαδή που επέλεξε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τα ερωτήματα, λοιπόν, και οι υπαινιγμοί που όλο το προηγούμενο διάστημα άφηναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί “υπερτυχερών” του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι δήθεν καλύπτονται από την ΝΔ, αντιστρέφονται” αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της αντιπολίτευσης και προσθέτουν: “Η πλειοψηφία κινείται από την πρώτη ημέρα των ερευνών στην βάση μιας βασικής αρχής: όλα και όλοι θα ερευνηθούν μέχρι τέλους.

Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι φοβούνται; Γιατί δεν θέλουν να παραπεμφθούν ο “χασάπης” και η “αγρότισσα με την Ferrari” στην Δικαιοσύνη; Γιατί δεν θέλουν να ελεγχθεί αν τα λαχεία που φέρονται να κέρδισαν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα ήταν θέμα καθαρής τύχης ή προϊόν άλλης δραστηριότητας;

Φοβούνται κάτι; Υπάρχει δικό τους στέλεχος που έχει κερδίσει το λαχείο; Απλά ερωτήματα θέτουμε που απαιτούν άμεσες απαντήσεις για να μην μένει καμία “σκιά”».

ΣΥΡΙΖΑ :Η ΝΔ δημιουργεί εντυπώσεις μετά τον σάλο για τα «τυχερά» στελέχη της που λεηλάτησαν τις αγροτικές επιδοτήσεις

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για εντυπώσεις τις οποίες προσπαθεί αν δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία.

“Με φόντο την κατακραυγή για τις αποκαλύψεις ότι οι «γαλάζιοι» εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζονται ιδιαίτερα τυχεροί προκειμένου να δικαιολογήσουν υπέρογκα ποσά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους, η ΝΔ ρίχνει ακόμα ένα προπέτασμα καπνού. Διά του εισηγητή της στην Εξεταστική Επιτροπή, Μ. Λαζαρίδη, ζήτησε να σταλούν στον Εισαγγελέα οι καταθέσεις των «γαλάζιων» υπερτυχερών. Προσπαθεί ξανά να δημιουργήσει εντυπώσεις άνευ ουσίας για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Προσπαθεί να πείσει ότι δήθεν η κυβερνητική πλειοψηφία «στέλνει υποθέσεις στη δικαιοσύνη». Το κάνει όμως χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα, χωρίς να τεκμηριώνει συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί, μέχρι την Πέμπτη 4/12/25, ημέρα κατάθεσης του Χρήστου Μαγειρία (συντρόφου της κας Σεμερτζίδου), να προσκομιστούν στους βουλευτές – μέλη της Επιτροπής στοιχεία από τυχόν ελέγχους των φορολογικών ελεγκτικών αρχών (ΣΔΟΕ) στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Καθώς και η αναφορά για τέλεση αξιόποινων πράξεων που έστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τρικάλων και η οποία περιλαμβάνει εκτενή περιγραφή των ελέγχων που έγιναν το 2018 στον κ. Μαγειρία και σε μέλη της οικογένειάς του” ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.