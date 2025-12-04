Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κλίμα μεγάλης έντασης η κατάθεση του Ν. Μπουνάκη - Real.gr

"Είμαι πολύ ΠΑΣΟΚ και φίλος του Ν. Ανδρουλάκη" είπε ο μάρτυρας.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σε κλίμα έντασης διεξάγεται από το πρωί στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατάθεση του Νίκου Μπουνάκη, ιδιοκτήτη ΚΥΔ στο Ηράκλειο από όπου έγινε η δήλωση για αγροτεμάχιο στη λίμνη Κάρλα. Ο κ. Μπουνάκης ο οποίος δήλωσε εξ αρχής πως είναι πολύ ΠΑΣΟΚ και φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη τον οποίο όπως είπε στηρίζει, όταν ερωτήθηκε για πιθανή παρατυπία στην υπόθεση δήλωσης 338 στρεμμάτων στην Κάρλα από αγρότισσα της Κρήτης πέταξε το μπαλάκι της όποιας ευθύνης στην υπάλληλο η οποία υποδέχθηκε τη δήλωση.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης της Ν.Δ, επικαλούμενος δημοσιεύματα, ρώτησε τον κ. Μπουνάκη αν είχε επαγγελματική συνεργασία με κάποιον ο οποίος τα αρχικά του είναι Μ.Κ. Ο κ. Μπουνάκης είπε ότι δεν μπορεί να θυμηθεί όταν όμως ο κ. Λαζαρίδης τον ρώτησε αν είχε συνεργασία με τον κ. Μιχάλη Κουτσάκη ο οποίος σήμερα βρίσκεται προφυλακισμένος με την κατηγορία πως συμμετείχε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων με έδρα τα Γιαννιτσά θυμήθηκε ότι όντως ο κ. Κουτσάκης υπήρξε εξωτερικός του συνεργάτης από το 2018 έως το 2023.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν ο κ. Κουτσάκης είχε υποβάλει συνολικά πάνω από 5.000 αιτήσεις από το ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη, με τον κ. Μπουνάκη πάντως και εκεί να δηλώνει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή. Κι ενώ ο ο κ. Μπουνάκης δήλωσε “πολύ ΠΑΣΟΚ” και φίλος του κ. Ανδρουλάκη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη η οποία του είπε ότι “αν εγώ είχα τέτοια επιχείρηση που το 10% των εσόδων προέρχονταν από τέτοια δραστηριότητα θα την είχα κλείσει”.

Ειδικά για τη λίμνη Κάρλα ο κ. Μπουνάκης υποστήριξε ότι 30 συνολικά ΚΥΔ από όλη τη χώρα είχαν κάνει δηλώσεις για την Κάρλα και ότι αν το αγροτεμάχιο ήταν στο δημόσιο το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα απαγόρευε τη δήλωση. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του πάντως προέκυψε πως είχε συνεργαστεί και με δεύτερο πρόσωπο, λογιστή και επίσης στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εις βάρος του οποίου εκκρεμεί ποινική δικογραφία.

Οι διάλογοι στην εξεταστική έχουν ως εξής:

Λαζαρίδης: ηΗ δήλωση με την έκταση στην λίμνη Κάρλα έγινε από το δικό σας ΚΥΔ;

Μπουνάκης: Ναι

Λαζαρίδης: Με τι παραστατικά. Είχατε νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια;

Μπουνάκης: Είχαμε ηλεκτρονικό μισθωτήριο που κατατέθηκε στην ΑΑΔΕ, αριθμό ΑΤΑΚ. Η παραγωγός αυτή πήγε στο γραφείο μας, έκανε την αίτηση και υπέδειξε το αγροτεμάχιο στον ψηφιακό χάρτη. Η συνεργάτης που χρεώθηκε την παραγωγό σχημάτισε την έκταση στον χάρτη και δέχθηκε την αίτηση.

Λαζαρίδης: Η μισθώτρια είναι η κα Ευφροσύνη Αβραμάκη; Την γνωρίζετε;

Μπουνάκη: Ναι είναι η κυρία Αβραμάκη την οποία δεν γνωρίζω.

Λαζαρίδης: Δεν θα έπρεπε να ελέγξετε το τοπογραφικό διάγραμμα. Στην Κρήτη δήλωνε 9 στρέμματα και στην Κάρλα 338 στρέμματα.

Μπουνάκης: Θα έπρεπε να κάνει εντύπωση σε εμένα. Αλλά δεν ήμουν εγώ που ανέλαβα τις αιτήσεις. Αυτό δεν λέει κάτι βέβαια.

Λαζαρίδης: Σας κατατέθηκε τοπογραφικό;

Μπουνάκης: Όχι. Η διαδικασία προβλέπει ότι η αίτηση γίνεται με ευθύνη του παραγωγού. Ο παραγωγός ή καταθέτει τοπογραφικό ή δείχνει στον χάρτη το αγροτεμάχιο. Από την στιγμή που δέχθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η αίτηση είναι σωστή προχωράει στην πληρωμή.

Λαζαρίδης: Άρα μας λέτε ότι δεν έχετε καμία ευθύνη

Μπουνάκης: Τα ΚΥΔ είναι κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεχόμαστε της αιτήσεις. Για τα στοιχεία η ευθύνη ανήκει στους παραγωγούς.

Λαζαρίδης: Ο εκμισθωτής της έκτασης ποιος είναι;

Μπουνάκης: Δεν θυμάμαι

Λαζαρίδης Είναι ο κ. Άρης Μουρατίδης;

Μπουνάκης: Είναι ένας κύριος δεν θυμάμαι

***

Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο συνεργάτης σας με αρχικά Μ.Κ;

Μπουνάκης: Που να ξέρω. Κατά καιρούς έχω συνεργαστεί με 15 εξωτερικούς συνεργάτες.

Λαζαρίδης : Μήπως ο Μιχάλης Κουτσάκης;

Μπουνάκης: Ναι τον είχα εξωτερικό συνεργάτη.

Λαζαρίδης: Δεν τον έχετε τώρα μήπως γιατί είναι στην φυλακή;

Μπουνάκης: Διακόπηκε η συνεργασία μας το 2023.

Λαζαρίδης: Είχατε μέχρι το 2023 έναν άνθρωπο στην εργασία σας, υπάλληλο σας.

Μπουνάκης: Ένας από τους 9 εξωτερικούς συνεργάτες με σύμβαση.

Λαζαρίδης: Μέχρι το 2023 έκανε δηλώσεις ως συνεργάτης σας στο ΟΣΔΕ. Σήμερα είναι στην φυλακή.

Μπουνάκης: Ναι

Λαζαρίδης: Γιατί κατηγορείται ο στενός συνεργάτης σας. Ξέρετε;

Μπουνάκης: Δεν είναι στενός συνεργάτης μου. Ήταν εξωτερικός συνεργάτης μου. Με ενημέρωσαν οι αστυνομικές αρχές ότι κατηγορείται για θέματα που δεν έχουν σχέση με την εταιρεία μου.

***

Λαζαρίδης: Τα ευρήματα της έρευνας ΕΛΑΣ για τον συνεργάτης σας Μιχάλη Κουτσάκη έχουν διαβιβαστεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και μιλούν για ψευδή μισθωτήρια και αφορούν την περίοδο που ήταν συνεργάτης σας.

Μπουνάκης: όχι δεν ισχύει.

Λαζαρίδης: Τα χρηματικά ποσά που έστελνε η εταιρεία σας στον Κουτσάκη και αυτός τα μετέφερε σε μέλη του κυκλώματος Γιαννιτσών τι είναι;

Μπουνάκης: Με τον Κουτσάκη είχα σύμβαση την περίοδο 2018 – 2023 και όλα έχουν κατατεθεί στην εφορία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα έχω δώσει όλα στις αστυνομικές αρχές. Ο κ. Κουτσάκης είχε 2 εταιρείες με δικούς του υπαλλήλους και έκανε συλλογή αιτήσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λαζαρίδης: Ποια είναι η εταιρεία;

Μπουνάκης: Η Γεωργική Μεσσαράς.

Λαζαρίδης: Είχε ΚΥΔ ο κ. Κουτσάκης;

Μπουνάκης: Οχι. Δεν έχει ΚΥΔ. Συνεργαζόταν με το δικό μας.

Είναι εγκεκριμένος με δικό του κωδικό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αιτήσεις που έχει καταχωρήσει έχουν την δική του ευθύνη. Αυτή είναι η νομοθεσία. Τα χρήματα είναι συμβασιοποιημένα. Ο Κουτσάκης έφερνε 600 ετήσιες το χρόνο. Περίπου 100 χιλ ευρώ. Όλες αυτές οι σχέσεις είναι συμβασιοποιημένες και έχουν κατατεθεί στην εφορία.

Λαζαρίδης: Τι χρήματα μεταφέρατε; τα χρήματα δεν αφορούν την μισθοδοσία του σύμφωνα με το δημοσίευμα

Μπουνάκης: Ρωτήστε το δημοσίευμα. Αφορούν τις συμβάσεις μας.

Λαζαρίδης: Ήταν στενός σας συνεργάτης και σήμερα είναι στην φυλακή

Μπουνάκη: Ξέρετε με ποιος άλλους συνεργαζόταν στην εγκληματική συμμορία;

Λαζαρίδης: Όλοι της εγκληματικής συμμορίας μέσα θα πάνε μην στεναχωριέστε

Μπουνάκης: Λέτε για εμένα ότι θα πάω μέσα; Η εγκληματική οργάνωση είχε έδρα τα Γιαννιτσά. Με απειλείτε . Είπατε ότι θα πάνε όλοι μέσα. Θέλω προστασία

***

Λαζαρίδης: Σε μια από τις συνομιλίες που φέρεται να έκανε πρόσφατα ο κ. Κουτσάκης – ο συνεργάτης σας – και θορυβημένος από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ σε διάφορα ΚΥΔ λέει σε συνομιλητή του να κόψει ένα τιμολόγιο από την ατομική επιχείρηση για να καλύψει χρηματικά ποσά που έχει λάβει από κάποιον Μπουνάκη και την εταιρεία Proactive. Υποθέτω ότι παρακολουθούταν ο πρώην συνεργάτης σας και πιάσητκε να ζητά να κοπούν τιμολόγια . Προφανώς πλαστά

Μπουνάκης: Γιατί πλαστό;

Λαζαρίδης: Ένας Γιάννης Κυριακάκη ήταν συνεργάτης σας

Μπουνάκης: Μέχρι το 2022.

Λαζαρίδης: Ξέρετε ότι διώκεται

Μπουνάκης: Ναι για πλαστές σφραγίδες.

Λαζαρίδης: Για κλεμμένες σφραγίδες

Λαζαρίδης: Συνεργαζόσασταν με τον Κυριακάκη και τον Κουτσάκη. Ο ένας διώκεται και ο άλλος είναι στην φυλακή. Είναι τυχαίο; Είναι τυχαίο ότι μέσα από το δικό σας ΚΥΔ δηλώνονταν εκατοντάδες στρέμματα στην Κάρλα;

***

Μπουνάκης: Επειδή με ρωτήσατε για τις τραπεζικές μεταφορές του Κουτσάκη να σας πω ότι τον είχαμε πληρώσει αλλά δεν μας είχε κόψει τα τιμολόγια. Όλα τα χρήματα που έχουμε καταθέσει στον κ. Κουτσάκη είναι τιμολογημένα. Για τον Κυριακάκη είχα σταματήσει την συνεργασία και είχαμε δικαστική διαμάχη και δεν έχω σχέση μαζί του.

***

Μ Αποστολάκη: : Γιατί σταματήσατε την συνεργασία σας με τον κ. Κουτσάκη

Μπουνάκης: Γιατί ήθελε αλλαγή σύμβασης και δεν με συνέφερε. Φτάσαμε στο σημείο να παίρνει το 70% και εγώ το 30%

Αποστολάκη: Με ποια άλλα ΚΥΔ συνεργαζόταν ο κ Κουτσάκης;

Μπουνάκης: Με ένα άλλο ΚΥΔ στην Κρήτη του κ. Χατζάκη από το 2023. Και με κάποια άλλα ΚΥΔ στην Πέλλα. Την Agroexpert με υπεύθυνο τον Μιχάλη Καρυπίδη που θεωρείται υπεύθυνος της εγκληματικής οργάνωσης των Γιανιτσών. Υπεύθυνη του συγκεκριμένου ΚΥΔ είναι η κα Καλλιόπη Λάσπα που αν έχω διαβάσει καλά είναι πρώην συνεργάτης του πρώην υφυπουργού Αγροτικής ανάπτυξης Σταμενίτη

Στην συνέχεια η κυρία Αποστολάκη κάλεσε τον μάρτυρα να της διευκρινήσει επαρκώς γιατί η δραστηριότητα του συνεργάτη του ήταν νόμιμη την περίοδο που συνεργαζόταν με το δικό του ΚΥΔ και παράνομη όταν συνεργαζόταν με το ΚΥΔ Πέλλας.

Μπουνάκης: Είχε δικούς του κωδικούς και την πλήρη ευθύνη να καταθέσει αιτήσεις μέσω του δικού μας ΚΥΔ. Όταν ήρθε η οικονομική αστυνομία σε εμάς δεν ζήτησε τις δικές μας αιτήσεις αλλά του Κουτσάκη.

Σε εμάς έκανε δηλώσεις. Στην Πέλλα από ότι διάβασα έφτιαχναν ψευδή μισθωτήρια

Αποστολάκη: Η οικονομική αστυνομία τι σας ζήτησε;

Μπουνάκης: Τις δηλώσεις του κ. Κουτσάκη

Αποστολάκη: τις 600;

Μπουνάκης: 600 το χρόνο. Συνολικά ήταν περίπου 5.000

Αποστολάκη: Υπήρχαν περιπτώσεις παραγωγών που διώξατε από το ΚΥΔ σας γιατί είδατε ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να επιδοτηθούν;

Μπουνάκης: Δεν είχα ένδειξη ή στοιχείο ότι οι αιτήσεις αυτές είχαν πρόβλημα από την στιγμή που πληρώνονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αποστολάκη: αν εγώ είχα τέτοια επιχείρηση που το 10% των εσόδων προέρχονταν από τέτοια δραστηριότητα θα την είχα κλείσει

Κύκλοι της Ν.Δ υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει βαρύτατα εκτεθειμένο από τα στοιχεία σε βάρος του κ. Μπουνάκη αναπληρωτή γραμματέα αγροτικού τομέα του καθώς παραπέμπουν σε μηχανισμό παράτυπης απόσπασης μεγάλων αγροτικών επιδοτήσεων από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Καλούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει αν γνώριζε για τη δράση του στελέχους του ή αν τώρα που το πληροφορήθηκε θα προχωρήσει στην αποπομπή του ή θα επιλέξει να τον καλύψει” αναφέρουν οι πηγές της Ν.Δ.