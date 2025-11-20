Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον Γ. Ξυλούρη - Δεν καταθέτει στην Επιτροπή - Τι αναφέρει στο υπόμνημά του - Τι ζήτησε η αντιπολίτευση - Real.gr

Στον εισαγγελέα διαβιβάζει η Νέα Δημοκρατία την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη, μετά την άρνηση του να καταθέσει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Επεισοδιακή ήταν η διαδικασία της ψηφοφορίας επί του αιτήματος της Νέας Δημοκρατίας να διαβιβάσει στην εισαγγελία το υπόμνημα Ξυλούρη με το ερώτημα της απείθειας προκειμένου αυτή να κρίνει αν ο κ. Ξυλούρης δικαιούται να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής και να μην παραστεί δια ζώσης στην εξεταστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αν. Νικολακόπουλος και ο εισηγητής της Ν.Δ κ. Λαζαρίδης υποστήριξαν ότι αυτή είναι η μόνη ορθή διαδικασία καθώς κατα τον νόμο μόνο η εισαγγελία μπορεί να επιβάλλει ποινές.

Η αντιπολίτευση ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη λέγοντας ότι δεν έχει τον χαρακτηρισμό του υπόπτου αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για συνεννόηση με τη Ν.Δ λέγοντας ότι το υπόμνημα Ξυλούρη ευνοεί τη Ν.Δ. Με μια φωνή οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης μίλησαν για ευτελισμό και προσβολή της επιτροπής από τη στάση Ξυλούρη. Μάλιστα μπήκαν στη νομική ουσία του υπομνήματος Ξυλούρη υποστηρίζοντας ότι το αίτημά του δεν στέκει καθώς δεν έχει την ιδιότητα ούτε του κατηγορουμένου, ούτε του υπόπτου.

Η Νέα Δημοκρατία επέμεινε στο αίτημά της με τον κ. Λαζαρίδη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση λέγοντας χαρακτηριστικά: “Εδώ και μήνες παρουσιάζετε τον Ξυλούρη όχι απλώς ως ύποπτο αλλά σχεδόν ένοχο και τώρα λέτε ότι δεν είναι ύποπτος;”.

Η αντιπολίτευση -πλην Πλεύσης Ελευθερίας – αποχώρησε πριν την έναρξη της ψηφοφορίας λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσει τη διαδικασία ενώ ο κ. Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας παρέμεινε και καταψήφισε την πρόταση της Ν.Δ η οποία πάντως υπερψηφίστηκε.

Σε δήλωσή τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τονίζουν τα εξής: “Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω. Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί”.

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο Γιώργος Ξυλούρης με υπόμνημα που απέστειλε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να μην καταθέσει.

Το υπόμνημα κατατέθηκε σήμερα το πρωί στα μέλη της επιτροπής και σε αυτό ο κ. Ξυλούρης τονίζει ότι το τελευταίο διάστημα έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ στοιχεία της δικογραφίας τα οποία τον αναφέρουν ως ύποπτο ή ακόμα και ως κατηγορούμενο.

Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη επισημαίνει στο υπόμνημά του ο κ. Ξυλούρης.

Επικαλείται δε διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τονίζοντας ότι τυχόν άρνηση της επιτροπής να του αναγνωρίσει το δικαίωμα θα καθιστά απολύτως άκυρη τη διαδικασία.

Αναλυτικά το υπόμνημα:

«1.Έχω κληθεί με την υπ’ αριθμ. 75/11-11-2025 κλήση και σύμφωνα με τα αρ. 144 επ. του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και του αρ. 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με γνώμονα την ανάδειξη τυχών ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Τον τελευταίο καιρό, όμως, έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ, πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της «Αρχής. Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες», στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση.

2.- Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου η του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρ. 6 της ΕΣΔΑ και συνδέεται με το δικαίωμά του από το αρ. 223 παρ. 4 ΚΠΔ, να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το αρ. 104 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ, ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου ΚΠΔ (ν. 4620/2019), την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Επίσης το αρ. 244 παρ. 3 ΚΠΔ ορίζει ότι «η προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Προς την ίδια κατεύθυνση έχει παγιωθεί από πολύ παλιά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. την πιλοτική απόφαση Funke κ. Γαλλίας της 25.02.1993, καθώς και Murray κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.02.1996, και ιδίως τις 1.Β. κ. Ελβετίας της 03.05.2001, Becles κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.10.2002, Kansal κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 27.04.2004. βλ. ακόμη Allan κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 05.11.2002, Weh κ. Αυστρίας της 08.04.2004).

3.- Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Υμών, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ’ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού, εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (1 καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία, κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου,

Ηράκλειο, 19-11-2025

Με τιμή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ»

