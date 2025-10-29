Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κληθούν να καταθέσουν ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου - Real.gr

Με απόλυτο τρόπο επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της κυριακάτικης Realnews για κλήτευση στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ όλων των προσώπων που απασχόλησαν την επικαιρότητα μεταξύ των οποίων οι Γιώργος Ξυλούρης ή "Φραπές", ο Ανδρέας Στρατάκης γνωστός και ως "Χασάπης" και η πρώην τομεάρχης κοινοτικών πόρων της Ν.Δ Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Το ζήτημα ετέθη με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της εξεταστικής με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη να τονίζει ότι θα κληθούν όλοι οι παραπάνω ενώ πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι να κληθούν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα.

Το ΠΑΣΟΚ δια της Μιλένας Αποστολάκη -αίτημα το οποίο υποστηρίχθηκε και από άλλους- ζήτησε την άμεση κλήτευση των παραπάνω υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις μπορεί να προκαλέσουν διώξεις. Ως εκ τούτου η επιτροπή θα πρέπει να επισπεύσει τις κλητεύσεις ειδικά στον κ. Ξυλούρη και την κα Σεμερτζίδου προκειμένου να μην μπορούν να επικαλεστούν το δικαίωμα της σιωπής.

«Ενδεχομένως να έχουν ασκηθεί ήδη διώξεις», τόνισε ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος, με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει πως «αυτό βαραίνει την πλειοψηφία».

Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση των Ξυλούρη και Σεμερτζίδου απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.