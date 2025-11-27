Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς - Real.gr

Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζήτησε η Νέα Δημοκρατία με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο εισηγητής της Ν.Δ Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε τον λόγο τονίζοντας ότι μετά τη χθεσινή κατάθεση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Λάμπρου Αντωνόπουλου ο κ. Ξυλούρης πρέπει να πάει στην επιτροπή για να εξηγήσει τις σχέσεις του με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. “Αν δεν έρθει , εκτός από το ότι θα κληθεί ξανά στη δικαιοσύνη η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται με το βασικότερο να απομένει η βίαιη προσαγωγή του” είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Στο αίτημα για άμεση βίαιη προσαγωγή επέμεινε η αντιπολίτευση. Μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού αίτημα για έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη.

“Η μεθόδευση αυτή της ΝΔ καθίσταται ακόμα πιο προκλητική δεδομένου ότι, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής (26/11/25), προέκυψε εναργώς από την κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην Γραμματέα της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ότι ο ρόλος του κ. Γεωργίου Ξυλούρη είναι κομβικής σημασίας. Καθώς, ο ίδιος ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδοτήσεις δηλώνοντας ως βοσκοτόπια εκατοντάδες στρέμματα στην Τήνο και έχοντας υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ σε ΚΥΔ το οποίο σχετίζεται με τον Γ. Ξυλούρη.

Ο κ. Αντωνόπουλος προχώρησε μάλιστα σε μεταβίβαση δικαιωμάτων προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη, για την οποία υπάρχει σχετικό ενυπόγραφο έγγραφο. Μετά την ευθεία εμπλοκή του Γεωργίου Ξυλούρη, τόσο ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ, όσο και ως αποδεχόμενου τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή” αναφέρουν σχετικά οι βουλευτές των δύο κομμάτων.

Επισυνάπτεται το αίτημα προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής:

