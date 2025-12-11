Quantcast
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την παραίτηση του Ιω. Καββαδά ζητεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ - Real.gr
real player

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την παραίτηση του Ιω. Καββαδά ζητεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

12:50, 11/12/2025
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την παραίτηση του Ιω. Καββαδά ζητεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την παραίτηση του προερχόμενου από την ΑΑΔΕ, προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, λόγω της παρουσίας του σε εσωκομματική σύσκεψη της ΝΔ, ζήτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, με την ιδιότητα της εισηγήτριας της μειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά θέματα αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων.

«Η παρουσία του κ. Καββαδά στη χθεσινή εσωκομματική σύσκεψη της ΝΔ,στην Πειραιώς,αποτελεί πρόκληση. Τη στιγμή που ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται στη βαθύτερη κρίση των τελευταίων ετών, ο διπλοθεσίτης, προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικός διευθυντής Οκονομικών Υηρεσιών στην ΑΑΔΕ,με ελάχιστη παρουσία στον Οργανισμό, επέλεξε να διαθέσει πάνω από δύο ώρες από το πρόγραμμά του μεταβαίνοντας ο ίδιος στα κομματικά γραφεία της ΝΔ για να κατευνάσει τους βουλευτές της κυβέρνησης και να συμβάλει στην επίλυση των εσωκομματικών αδιεξόδων της, αντί να ασχολείται νυχθημερόν με τα σημαντικά του καθήκοντα και πρωτίστως με τα ζωτικά προβλήματα των αγροτών», ανέφερε η κ. Αποστολάκη και πρόσθεσε:

«Η επιλογή αυτή αποδεικνύει πως η ΝΔ εξακολουθεί αμετανόητα να χρησιμοποιεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι ως θεσμικό πυλώνα της αγροτικής πολιτικής, αλλά ως εργαλείο εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων και το κράτος ως λάφυρο, οι δε διοικήσεις του Οργανισμού εξακολουθούν να λειτουργούν ως όργανα στην υπηρεσία του κόμματος. Είναι αδιανόητο ο επικεφαλής ενός κρίσιμου κρατικού οργανισμού να παρέχει προνομιακή ενημέρωση σε κυβερνητικούς βουλευτές συμμετέχοντας σε εσωκομματική σύσκεψη, την ώρα που οι παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι, εξαπατημένοι και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε κάθε γωνιά της χώρας».

Όπως τόνισε η κ. Αποστολάκη, «η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πληγεί. Ο κ. Καββαδάς έχει απωλέσει κάθε ίχνος ανεξαρτησίας και θεσμικής νομιμοποίησης. Οφείλει άμεσα να υποβάλει την παραίτησή του».

Σε σχετική παρέμβασή του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασίλης Κόκκαλης, σημείωσε ότι την ευθύνη για την αξιοποίηση ενός -υποτίθεται ανεξάρτητου- σε μία κομματική συγκέντρωση, την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτός είναι που πρέπει να παραιτηθεί», επεσήμανε ο κ. Κόκκαλης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

13:10 11/12
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γ. Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον εισαγγελέα τα πάντα – Οι διάλογοι με Λαζαρίδη και Αποστολάκη

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γ. Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον εισαγγελέα τα πάντα – Οι διάλογοι με Λαζαρίδη και Αποστολάκη

12:12 11/12
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

10:37 11/12
Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

12:45 11/12
Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

11:29 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

12:09 11/12

Ροή Ειδήσεων

ΔΥΠΑ: Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του δώρου Χριστουγέννων

ΔΥΠΑ: Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του δώρου Χριστουγέννων

13:42 11/12
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολόκληρο το υπόμνημα του Γ. Ξυλούρη - Δείτε το έγγραφο

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολόκληρο το υπόμνημα του Γ. Ξυλούρη - Δείτε το έγγραφο

13:38 11/12
Τσιάρας στον Realfm 97,8: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να βρούμε τρόπους παράτασης χρόνου για τη χαμηλή κλειδωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα

Τσιάρας στον Realfm 97,8: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να βρούμε τρόπους παράτασης χρόνου για τη χαμηλή κλειδωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα

13:35 11/12
Πιερία: Έκλεισε η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα σε δύο σημεία λόγω αγροτικών μπλόκων

Πιερία: Έκλεισε η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα σε δύο σημεία λόγω αγροτικών μπλόκων

13:35 11/12
Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό ανώτατο αξιωματικό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα

Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό ανώτατο αξιωματικό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα

13:30 11/12
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Δασκαλεμένος» από το Μαξίμου ο «Φραπές» παριστάνει προκλητικά το θύμα και επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Δασκαλεμένος» από το Μαξίμου ο «Φραπές» παριστάνει προκλητικά το θύμα και επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

13:25 11/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Ο Ράσελ Κρόου επικρίνει τους δημιουργούς του «Gladiator II»: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή»

Ο Ράσελ Κρόου επικρίνει τους δημιουργούς του «Gladiator II»: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή»

13:15 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved