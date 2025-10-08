Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζ. Βαλμάς: «Δεν δέχτηκα κάποια πίεση» - Real.gr

Στην αδυναμία του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάρει αποφάσεις «μεγάλων αλλαγών» καθώς δεν βρίσκεται ποτέ σε μία «κανονικότητα» αναφέρθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού (3/2021-7/2022) Ζήνων Βαλμάς, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά την υπόθεση του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Σε ποιο κομμάτι της αλυσίδας, από τα Κέντρα Υποδοχής Αιτήσεων, τον τεχνικό σύμβουλο έως και τον αγρότη θα μπορούσε να παρεισφρήσει κάποιος “αετονύχης”; τον ρώτησε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μ. Λαζαρίδης, με τον κ. Βαλμά να απαντά: Δεν μπορώ να σας απαντήσω, συγκεκριμένα, για το πού μπορεί να υπάρχουνε τρύπες σε μία διαδικασία που εμπλέκονται τόσοι πολλοί. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι, να έχουμε μία συνεργασία τόσο και με το υπουργείο και με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών, όσο και με τον τεχνικό σύμβουλο. […] Ο οργανισμός βρίσκεται στο κέντρο ενός οικοσυστήματος με πάρα πολλές λεπτές ισορροπίες. Θέλει πολύ χρόνο για να καταλήξει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, που δεν τον έχει, και […] δεν βρίσκεται ποτέ σε μία κανονικότητα, για να μπορέσει να πάρει τέτοιες αποφάσεις μεγάλων αλλαγών, είπε ο κ. Βαλμάς.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι είχε καλή επαγγελματική συνεργασία με τον τότε πρόεδρο του οργανισμού κ. Μελά αλλά και με τους αρμόδιους υπουργούς κ. Λιβανό και κ. Γεωργαντά. Σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, εάν δέχθηκε κάποια πίεση ή αν είχε πληροφόρηση «για τη φερόμενη ύπαρξη του κυκλώματος που διαχειριζόταν παράνομες επιδοτήσεις ή την έκδοση ψευδών ΑΦΜ για τις αγροτικές επιδοτήσεις» απάντησε αρνητικά. Όσο για τους ελέγχους νομιμότητας, που διενεργούνταν, είπε ότι δεν είχε ο ίδιος επαφή. Εξάλλου, στην ερώτηση εάν δέχθηκε ποτέ, οποιασδήποτε μορφής πίεση ή παρεμβάσεις στο έργο του από πολιτικά πρόσωπα, για δικές του αποφάσεις ή εισηγήσεις, είπε «Όχι, δεν δέχτηκα κάποια πίεση».

Απαντώντας, ακολούθως, σε ερωτήσεις της εισηγήτριας της μειοψηφίας Ευ. Λιακούλη, για το τι έκανε όταν πήρε στα χέρια του, ως αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον φάκελλο με τις καταγγελίες, ο κ. Βαλμάς επανέλαβε ότι ο ίδιος είχε ασχοληθεί -μεταξύ άλλων- με θέματα διασφάλισης περισσότερου παραγωγικού χρόνου για τους εργαζόμενους, λόγω υποστελέχωσης, μείωσης κόστους και αύξησης της ψηφιακής ασφάλειας. Στην αντίδραση της κυρίας Λιακούλη «δηλαδή μαϊντανός ήσασταν; είναι λογικό να λέτε ότι δεν θυμάστε;» ο κ. Βαλμάς είπε ότι ήταν αντιπρόεδρος, ότι ασχολήθηκε με συγκεκριμένα θέματα και ότι είπε πως δεν θυμάται καθώς πέρασε ένα χρονικό διάστημα.

Τέλος, για το θέμα του διαγωνισμού για τεχνικό σύμβουλο είπε ότι ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπ. Λιβανός ήθελε να έχει έναν ανοιχτό διαγωνισμό και να μπορούν να έρθουν περισσότερες εταιρείες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ