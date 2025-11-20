Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονος διάλογος Αποστολάκη -Στρατάκη - Real.gr

Αν. Στρατάκης: Με κατηγορείτε κάθε μέρα. Θα μου τινάξετε το σπίτι στον αέρα - Μ. Αποστολάκη: Δεν είστε κατηγορούμενος

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Έντονο διάλογο με τον μάρτυρα Ανδρέα Στρατάκη είχε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη καθώς επέμενε να τον ρωτά για υποθέσεις του Γ.Ξυλούρη. “Εγώ θέλω να μου πείτε γιατί με κατηγορείτε εμένα . Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες κάθε μέρα για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για τον Ξυλούρη” είπε ο κ. Στρατάκης.

“Κατηγορούμενος δεν είστε. Το αν θα είστε εσείς ή όποιος άλλος το αποφασίζουν οι εισαγγελείς

Εδώ έχετε έρθει ως μάρτυρας. Δεν είστε κατηγορούμενος” είπε η κα Αποστολάκη .

Λίγη ώρα αργότερα οι δυο τους είχαν μια ακόμα έντονη αντιπαράθεση όταν ο κ. Στρατάκης είπε ότι είχαν γνωριστεί την περίοδο που ήταν υφυπουργός. “Τι λέτε; Είχαμε γνωριστεί; Είχε πεθάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε”. “Ήταν ο Γιώργος. Με ό,τι λέγεται Παπανδρέου ήμουν. Να το ξεκαθαρίσω. Θεσμικά σας είχα γνωρίσει. Σας είχα γνωρίσει πολιτικά και κομματικά. Εσείς υφυπουργός, εγώ συνεταιριστής”.

Ο έντονος διάλογος δεν τελείωσε εκεί. Η κυρία Αποστολάκη επέμεινε να ρωτά τον κ. Στρατάκη για τον κ. Ξυλούρη ερωτώντας τον πως του φαίνεται πως ο φίλος του Ξυλούρης δώρισε στον τότε υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη το γλυπτό που βρίσκεται στην είσοδο του ΥΠ.ΕΣ . “Μα τι είναι αυτά που λέτε; Απορώ πως το λέτε εσείς. Δεν διαβάσατε ότι ήταν άλλοι Ξυλούρηδες; Κάτι επιχειρηματίες από την Αθήνα, άσχετοι με τον Γιώργη τον Ξυλούρη ήταν οι άνθρωποι”.