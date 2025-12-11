Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικαίωμα σιωπής επικαλείται ο Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω για πράγματα που δεν γνωρίζω» - Real.gr

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο Γιώργος Ξυλούρης λέγοντας ότι δεν θέλει να απαντήσει σε καμία ερώτηση βουλευτών.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Ξυλούρης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να απαντήσει για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει τονίζοντας ότι δεν έχει πρόσβαση ούτε στις συνομιλίες της δικογραφίας ούτε στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. “Έξι μήνες εξευτελίζομαι ως ο χειρότερος εγκληματίας. Σε λίγο καιρό θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Επί έξι μήνες υφίσταμαι έναν διαρκή εξευτελισμό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για κάτι που δεν ξέρω. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός” είπε ο κ. Ξυλούρης.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος τον κάλεσε να προσκομίσει στοιχεία για το αν είναι κατηγορούμενος με τον κ. Ξυλούρη να λέει ότι δεν είναι νομικός όμως δεν πρόκειται να πει τίποτα που μπορεί να τον ενοχοποιήσει. Ήταν μάλιστα αρνητικός να καταθέσει ακόμα και για άλλα ζητήματα που αφορούν τις συνομιλίες.

Την αυτόφωρη διαδικασία κατά του Γ.Ξυλούρη ζήτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

“Είχατε το θράσος να πείτε ότι επί έξι μήνες ευτελίζεστε. Επί έξι μήνες εσείς ευτελίζετε τους αγρότες. Συμπεριφέρεστε ως θρασύδειλος βγαίνοντας από τη μία στα ραδιόφωνα να λέτε ότι έχετε ένα φορτηγό έγγραφα και μετά έρχεστε να επικαλεστείτε το δικαίωμα της σιωπής” είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην εξέταση του κ. Ξυλούρη σε μια διαδικασία όμως η οποία δεν παραπέμπει σε κανονική κατάθεση. Ο κ. Ξυλούρης αρνείται επιμόνως να απαντήσει στην οποιαδήποτε ερώτηση επαναλαμβάνοντας μονότονα ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.

Ο κ. Ξυλούρης ζήτησε μάλιστα να σταματήσει αυτό το θέατρο και να του δοθεί η ευκαιρία να καταθέσει στον εισαγγελέα. «Ο,τι έχω να πω και να καταθέσω θα τα δώσω εκεί είτε είναι Έλληνας είτε Ευρωπαίος εισαγγελέας. Αφήστε με να πάω εκεί» είπε.

Δείτε live τη συνεδρίαση: