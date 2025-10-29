Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ-Γαργαλάκου: «Είχαμε παρατηρήσει ότι τα ζώα δεν χωρούσαν στα χωράφια» - Real.gr

«Δεν χωράγανε τα ζώα στις εκτάσεις» ανέφερε στο πλαίσιο της κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η διευθύνουσα σύμβουλος της "Neuropublic ΑΕ", Ρόζα Γαργαλάκου.

Όταν αντιληφθήκαμε ότι οι ελεύθερες εκτάσεις μειώνονταν και τα ζώα αυξάνονταν αλληλογραφήσαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κοινοποίηση στον τότε πρόεδρό του, Γρηγόρη Βάρρα. Όπως είπε η κυρία Γαργαλάκου, ζητήσαμε οδηγίες, για το πώς θα εκτελέσουμε τεχνικές εργασίες, τη στιγμή που τα ζώα αυξάνονται κατακόρυφα και οι ελεύθερες εκτάσεις μειώνονταν, και έτσι, δεν μπορούσαν να εκτελεστούν οι σχετικοί αλγόριθμοι.

Στην αρχή της κατάθεσής της, η κυρία Γαργαλάκου είπε ότι η Neuropublic δεν ήταν τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠE από την αρχή του 2022 μέχρι το Νοέμβριο του 2023. «Κατά το διάστημα αυτό, 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 1η/11/2023, δεν γνωρίζω με βεβαιότητα, ποια πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να εκτελεί τις εργασίες του, εάν δηλαδή χρησιμοποιούσε πληροφοριακά συστήματα, που στο παρελθόν είχαν συντηρηθεί και επεκταθεί από την Neuropublic ή άλλα». Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στο έργο της Δικαιοσύνης: «Σεβόμαστε τους θεσμούς και τις λειτουργίες τους. Δυστυχώς είναι συχνό φαινόμενο αυτόκλητοι σωτήρες να αξιοποιούν διαχρονικά πραγματικά προβλήματα του οργανισμού, που δημιουργήθηκαν στη βάση υπαρκτών χρόνιων παθογενειών, όπως σχεδόν όλοι οι μάρτυρες ανέφεραν στην εξεταστική επιτροπή μέχρι σήμερα, για να εξυπηρετήσουν προσωπικές ή άλλες επιδιώξεις. Οι καταγγέλλοντες έχουν και το βάρος της απόδειξης και μέχρι σήμερα, σε ό,τι αφορά την εταιρεία, δεν έχει προσκομιστεί ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο παρά μόνο έωλα και επικίνδυνα -διότι αποκρύπτουν και συσκοτίζουν την αλήθεια- διηγήματα».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic ΑΕ ερωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για τις σχέσεις της Neuropublic με τη “ΓΑΙΑ Επιχειρείν”, στην οποία, η πρώτη εταιρεία συμμετέχει με 40%. Δεν μου φαίνεται και πολύ ηθικό και δεν ξέρω πόσο νόμιμο, πρακτικά, είναι, είπε ο κ. Λαζαρίδης προσθέτοντας: «Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση. Ίσως να αποτελεί συνολικά και τη βάση του προβλήματος». Ξαφνικά, συνέχισε ο κ. Λαζαρίδης, «εμφανίζεται και δημιουργείται μία εταιρεία η “Κογκνιτέρα”, που έχει στελέχη μέσα από εσάς, […] Είναι φανερό ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία […] Εγώ εκπλήσσομαι με όλα αυτά. […] Και σε χρόνο “ντε τε” οι δύο εταιρείες ενώνονται και σήμερα έχουνε σύμβαση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Στην απάντησή της, η κυρία Γαργαλάκου είπε ότι «συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στην Κογκνιτέρα, τη ΓΑΙΑ Επιχειρείν και την Neuropublic δεν υπάρχουν», ενώ, στην ερώτηση, «πώς ξαφνικά αυτή η σύγκρουση κατέληξε σε γάμο» είπε: «Είναι κοινός τόπος, στον χώρο των επιχειρήσεων να υπάρχουν συγκρούσεις και ανταγωνισμοί, και από τη μία μπορεί να οδηγούνται στα δικαστήρια και την επόμενη να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο συγκερασμού αυτών των διαφωνιών. Το έργο του 2023-2027 που κατεβήκαμε ως ένωση, ήταν ένα έργο που η εταιρεία μας δεν μπορούσε να κατέβει μόνη της. Ο διαγωνισμός […] απαιτούσε παραπάνω εξειδικευμένα στελέχη».

Απαντώντας στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία της ζήτησε να δημοσιοποιήσει τις επιστολές της εταιρείας της προς όλους τους προέδρους του οργανισμού για το θέμα της «βάπτισης» δημόσιων εκτάσεων σε ιδιωτικούς βοσκότοπους, και κληθείσα να σχολιάσει συνομιλίες στελεχών του οργανισμού που προκύπτουν από τις επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Γαργαλάκου είπε: «Εμείς, εντολές δεχόμασταν από τον οργανισμό για παρέμβαση σε μία σειρά σημεία του συστήματος […] Δεν έχουμε ευθύνη να εξετάζουμε την νομιμότητα της εντολής». Κάλεσε μάλιστα τη βουλευτή «μαζί με την επισύνδεση (που επικαλέστηκε) να αναζητήσετε και τη αντίστοιχη επικοινωνία με την εταιρεία, για να δείτε, και πώς η επισύνδεση γίνεται (έγγραφη) εντολή προς τον αρμόδιο υπάλληλο». Προσέθεσε μάλιστα ότι «όλες οι εντολές που έχει λάβει η εταιρεία μας, για οποιεσδήποτε υποστηρικτικές ενέργειες είναι έγγραφες. […] Όσοι μιλάνε στο τηλέφωνο για εξυπηρετήσεις, μπορούνε να πάνε και να τα πούνε στη Δικαιοσύνη […] Και καλό είναι, αυτή η υπόθεση να λήξει όσο πιο σύντομα γίνεται, και αυτοί οι οποίοι φταίνε, να (τους) απαγγελθούν σχετικές κατηγορίες, γιατί μας έχει ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα και έχει πλήξει και την φήμη και το κύρος μας».

Σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη για τα περί εξάρτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την εταιρεία της, όπως σημειώνεται στο πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η κυρία Γαργαλάκου είπε ότι «η Neuropublic είχε συμβατική σχέση σε συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία της είχαν ζητηθεί, κατόπιν των σχετικών διακηρύξεων, τα οποία ανέπτυσσε και παρέδιδε στο οργανισμό. Άλλα ζητήματα, που μπορεί να έχει ο οργανισμός και τα οποία έχουν αναφέρει (μάρτυρες) πολύ πριν από μένα, υποστελέχωσης ή άλλα τέτοια θέματα, τα οποία μπορεί να δημιουργούσανε ζητήματα στη λειτουργία των συστημάτων αυτών […] είναι ζητήματα του κράτους να τα δει, των διοικήσεων και του ίδιου του οργανισμού».

Όσο για την αναφορά του κ. Βάρρα ότι του την είχαν «στημένη», η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic ΑΕ είπε: «Μέχρι και την αποχώρηση του, (ο κ. Βάρρας) είχε παραλάβει τα σχετικά παραδοτέα, τα οποία είχε δώσει ο οργανισμός. Σε συνέντευξη που έδωσε μετά την αποχώρηση του, αναφέρθηκε ο ίδιος στην καλή συνεργασία την οποία είχε με την εταιρεία. Άρα λοιπόν, είναι απορίας άξιον, εάν ο κύριος Βάρρας είχε διαπιστώσει ότι η Neuropublic είχε προβεί σε ενέργειες που δεν είχαν να κάνουν με το ρόλο της, τι έκανε για αυτό; Για ποιο λόγο παρέλαβε τα σχετικά παραδοτέα, για ποιο λόγο δεν υπέβαλε ποινή στην Neuropublic; Για ποιο λόγο δεν την έβγαλε έκπτωτη, ώστε να μην μπορεί να σταθεί πουθενά; Για ποιο λόγο δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά και τέλος πάντων, ποια η μέρα ημερολογιακή ημέρα του έτους που ο κ. Βάρρας είχε το πρόβλημα του με την Neuropublic, και ποια μέρα ήταν που την ευχαριστούσε για τις υπηρεσίες της;».

Επίσης, η κυρία Γαργαλάκου είπε ότι παρακολουθείτο και ο πατέρας της, και ότι από τη σχετική επισύνδεση «δεν βρέθηκε τίποτα».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Δεν προκύπτει καμία ενημέρωση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο σχετικά με τη χρήση δημόσιων βοσκοτοπίων ως ιδιωτικών»

«Από τις επιστολές που κατέθεσε η κυρία Γαργαλάκου στην Εξεταστική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, δεν προκύπτει καμία ενημέρωση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο σχετικά με τη χρήση δημόσιων βοσκοτοπίων ως ιδιωτικών» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν:

«Όσον αφορά δε τη δήθεν ενημέρωση του κύριου Βάρρα, καμία επιστολή δεν έχει αποσταλεί απευθείας προς αυτόν· οι επιστολές που κατέθεσε η κυρία Γαραγαλάκου έχουν απλώς κοινοποιηθεί στον κ.Βάρρα και δεν αφορούν το θέμα για το οποίο ρωτήθηκε παρά δευτερεύοντα τεχνικά ζητήματα. Επιπλέον, η κυρία Γαργαλάκου δεν κατέθεσε καμία άλλη επιστολή με την οποία ο τεχνικός σύμβουλος να ενημερώνει τους προέδρους που διαδέχθηκαν τον κ. Βάρρα για την απάτη με τη χρήση δημόσιας γης».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Αποκαλυπτικά» τα όσα κατέθεσε η Ρ. Γαργαλάκου

«Αποκαλυπτικά ήταν» σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ «αυτά που κατέθεσε η εκπρόσωπος της εταιρίας Νeuropublic- τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ- κ. Ρόζα Γαργαλάκου απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, σχετικά με τον τρόπο που “στήνονταν” οι παράνομες επιδοτήσεις, αφού παραδέχθηκε ότι την χαρτογράφηση και τους ορθοφωτοχάρτες παρέδιδε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Νeuropublic και ότι μέχρι αυτό το σημείο δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα». «Η απάτη, γινόταν στη συνέχεια, όταν από τους 650.000 παραγωγούς γίνονταν δηλώσεις π.χ. από τους 610.000 και τα “κενά” των υπολοίπων, αξιοποιούνταν και δηλώνονταν παρανόμως από επιτήδειους, το κύκλωμα του οποίου η δράση περιγράφεται με λεπτομέρεια στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» σημειώνουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ «Στο κρίσιμο ερώτημα, ποιοι είχαν μπροστά τους τα στοιχεία με τα κενά, η μάρτυρας παραδέχθηκε ότι τα στοιχεία αυτά τα είχε και η Neuropublic. Περαιτέρω, απαντώντας σε επόμενο ερώτημα κατέθεσε ότι δεν έχει υποβάλει αγωγές ή μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση κατά των κκ Βάρρα και Σαλάτα» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ο τεχνικός σύμβουλος δεν μπορεί να παριστάνει τον απλό παρατηρητή του «γαλάζιου» σκανδάλου

«Να κατατεθούν άμεσα τα στοιχεία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ύποπτη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε σχέση με τη παραγόμενη ποσότητα γάλακτος», επεσήμαναν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση της Ρόζας Γαργαλάκου, εκπρόσωπο της NEUROPUBLIC AE, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η δήλωση της κ. Γαργαλάκου ότι «δεν χωρούσαν τα ζώα στις εκτάσεις», επιβεβαιώνει ότι το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με εικονικές δηλώσεις και ψεύτικα κοπάδια, κατάφερε να λάβει παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, ευνοώντας ημετέρους και ζημιώνοντας τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Αυτή η παραδοχή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να προσκομιστούν άμεσα στην Εξεταστική Επιτροπή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα στοιχεία για τα ποσοστά ζωικού κεφαλαίου και τις ποσότητες παραδοθέντος γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα, από το 2015 έως και σήμερα», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Η κ. Γαργαλάκου, επιχειρώντας να πείσει τα μέλη της Επιτροπής ότι όλα είναι καλώς καμωμένα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μας έκανε μέχρι στιγμής σοφότερους. Δεν απάντησε με σαφήνεια στην αναφορά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι η NEUROPUBLIC AE είχε προνομιακές σχέσεις με τον κ. Βορίδη και τον διευθυντή του γραφείου του, κ. Αθανασά. Μάλιστα, η αποπομπή του κ. Βάρρα έγινε έπειτα από σχετικό αίτημα-απαίτηση της NEUROPUBLIC Α.Ε. προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Βορίδη.

Δεν μάθαμε αν ευσταθούν οι καταγγελίες του κ. Σατολιά, για “εναγκαλισμό” της NEUROPUBLIC ΑΕ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι “είχαν φτάσει ακόμη και στους διαδρόμους του Υπουργείου να λένε πότε πληρώνει ο Τάσος”, δηλαδή ο κ. Γαργαλάκος».

«Είναι δεδομένο ότι ο εν λόγω Τεχνικός Σύμβουλος δεν μπορεί να παριστάνει τον απλό παρατηρητή του “γαλάζιου” σκανδάλου. ‘Αλλωστε, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρεται: “Η φερόμενη ως δόλια κατανομή δικαιωμάτων πληρωμής από το εθνικό απόθεμα οργανώθηκε με συστηματικό τρόπο και σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα από εγκληματικές ομάδες που περιλάμβαναν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπαλλήλους του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, μέσω των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις για επιδοτήσεις”. Θα μάθουμε τη γνώμη της κας Γαργαλάκου επ’ αυτού;», κατέληξαν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ.