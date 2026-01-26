Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση πρώην αντιπροέδρου Δήμητρας Χαλικιά – Τι είπε για Βορίδη, Βάρρα, Σημανδράκο και Τυχεροπούλου - Real.gr

Για «διαχρονικό-συστημικό φαινόμενο, με κοινό παρανομαστή την ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντων», έκανε λόγο, αναφερόμενη στην υπόθεση διαχείρισης των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρώην β’ αντιπρόεδρος του οργανισμού (1.2013-5.2014) Δήμητρα Χαλικιά. Στο πλαίσιο κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Χαλικιά αναφέρθηκε σε, μεταγενέστερες της θητείας της, τεχνικές αστοχίες και διοικητική ανεπάρκεια προσώπων, και ειδικότερα στους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευ. Σημανδράκο (7/22-1/’24) και Γρ. Βάρρα (11/’19-11/’20) αλλά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Μεταξύ των προβλημάτων που παρατήρησε, και απαντώντας στον εισηγητή της πλειοψηφίας Μ. Λαζαρίδη, είπε ότι επί του κ. Σημανδράκου πληρώθηκε τρεις φορές ο “πηγαίος κώδικας”, ενώ κατήγγειλε ότι ο αναπληρωτής της κας Τυχεροπούλου στους ελέγχους, Ν. Σαμαράς, έμπαινε στο “σύστημα” και “άλλαζε τις αιτήσεις». Συγκεκριμένα, είπε ότι ο κ. Σαμαράς, και ένας κωδικός “1700” που δεν είχε όνομα, τροποποίησαν απορριφθείσες αιτήσεις για 98 ΑΦΜ από το ΚΥΔ Κοζάνης. «Στην αποπληρωμή του ’21 πληρώθηκαν αυτοί που είχανε κοπεί νομίμως» είπε η κυρία Χαλικιά διευκρινίζοντας ότι «αυτό γίνεται στην διοίκηση του κυρίου Σημανδράκου». «Αυτά τα ελέγχει ο διευθυντής. Εκτός εάν έχεις διευθυντή που σου έχει δώσει εντολή ή σε βοηθάει» προσέθεσε η κυρία Χαλικιά. Διαβεβαίωσε ότι αυτά δεν συνέβαιναν στην περίοδο της δικής της θητείας ενώ εξέφρασε και την πεποίθηση ότι ουδεμία διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέτρεψε να γίνουν κάποια πράγματα. «Δεν υπήρξε διοίκηση απατεώνων. Εδώ είναι απάτη. Εδώ είναι απιστία. Συγκεκριμένων ανθρώπων, βεβαίως».

Στην παρατήρηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας και βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη ότι τοποθετείται “αναρμοδίως” για την περίοδο 2022-2023, η κυρία Χαλικιά είπε ότι είναι ευθύνη του κάθε πολίτη η απόδοση δικαιοσύνης. Απαντώντας σε ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, η κυρία Χαλικιά είπε ότι ο κ. Βάρρας ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους προέδρους που μπήκε στον Οργανισμό, ότι το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι αστήρικτο ενώ «αυτό που διάβασα ότι ο Βορίδης κατηγορείται για το “συμφωνώ”, είναι αστήρικτο και γελοίο». Ερωτηθείσα για τις συνομιλίες του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδη, που κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Χαλικιά είπε ότι είναι φίλος της, και ότι «όταν αυτές οι επισυνδέσεις δεθούν με πράγματα τα οποία έχουνε γίνει, θα κάνω δημόσια την αυτοκριτική μου.» [. . .] Οι επισυνδέσεις δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο».