Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Σεμερτζίδου: Δεν έχω περιουσιακά στοιχεία εκτός από ένα μηχανάκι - Δεν ήξερα να πάρω άδεια για να οδηγήσω τη Ferrari του συντρόφου μου - Real.gr

“Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι” δήλωσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η Καλλιόπη Σεμερτζίδου η οποία έγινε γνωστή στο πανελλήνιο από τα βιντεάκια με τη Ferrari.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η κυρία Σεμερτζίδου δήλωσε κατ’ επάγγελμα αγρότισσα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα πολυτελή αυτοκίνητα που φαίνεται να οδηγεί ανήκουν στον σύντροφό της. Απαντώντας μάλιστα στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη σε σχέση με τα πολυτελή αυτοκίνητα η κα Σεμερτζίδου είπε ότι αυτά ανήκουν στον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία και αποκτήθηκαν το ένα το 2004 (Ferrari) και το άλλο το 2016 (Porsche). Στις πιεστικές ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη απάντησε: “Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα , σε άλλους τα σπίτια , σε άλλους οι πισίνες”.

Αναφερόμενη στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το οποίο κάνει λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο , αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να γίνουν μετρητά η κα Σεμερτζίδου είπε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και ότι διαφωνεί με το πόρισμα της αρχής.

Με την έναρξη της κατάθεσής της η κα Σεμερτζίδου γνωστοποίησε τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία να δείχνουν έκρηξη το 2023. Συγκεκριμένα είπε ότι:

το 2019 πήρα 3.450 ευρώ

το 2020 4.052 ευρώ

το 2021 8.684 ευρώ

το 2022 14.127 ευρώ

το 2023 50.965 ευρώ και

το 2024 54 .829 ευρώ.

Η κα Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι έχει στοχοποιηθεί από δημοσιεύματα χωρίς όμως να γνωρίζει από ποιον και με ποια σκοπιμότητα.

