Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Καταρρέουν με πάταγο τα ψεύδη της ΝΔ – Επί Βορίδη η ανεξέλεγκτη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος - Real.gr

«Σαφής, τεκμηριωμένη και απολύτως αποκαλυπτική ήταν η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Αραχωβίτη, στην Εξεταστική Επιτροπή για το "γαλάζιο" σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες «ο Στ. Αραχωβίτης εξήγησε αναλυτικά ότι η Τεχνική Λύση δεν αποτέλεσε πολιτική επιλογή ή "πατέντα" κάποιας κυβέρνησης, αλλά αναγκαστικό εργαλείο διαχείρισης ενός χρόνιου και διαρθρωτικού προβλήματος του ευρωπαϊκού συστήματος επιδοτήσεων, ιδίως για τη σταβλισμένη κτηνοτροφία. Υπενθύμισε ότι είχε εφαρμοστεί ήδη επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου (2014), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων και να μη μείνουν εκτός ενισχύσεων χιλιάδες κτηνοτρόφοι».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο μάρτυρας «τόνισε ότι από το 2003 οι επιδοτήσεις αποσυνδέθηκαν από την παραγωγή και συνδέθηκαν με επιλέξιμες εκτάσεις, γεγονός που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα για τη σταβλισμένη κτηνοτροφία. Η Τεχνική Λύση επέτρεψε την κατανομή αποκλειστικά δημόσιων εκτάσεων, ανεξαρτήτως γεωγραφικής εγγύτητας, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή ενισχύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα πρόστιμα ύψους περίπου 460 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν επιβληθεί στην Ελλάδα για τα έτη 2012-2013, λόγω μη αποδοχής του ελληνικού ορισμού βοσκότοπου από την Ε.Ε. Όπως κατέστησε σαφές, τυχόν μονομερής εγκατάλειψη της Τεχνικής Λύσης, χωρίς αλλαγή του ευρωπαϊκού κανονισμού, θα εξέθετε τη χώρα μας σε νέο κύμα βαριών κυρώσεων».

Τονίζουν μάλιστα ότι «απέναντι στις χυδαιότητες και τα συνειδητά ψεύδη του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, ο Στ. Αραχωβίτης ξεκαθάρισε ότι μπορεί να μιλήσει μόνο για όσα ο ίδιος υπέγραψε, στο πλαίσιο νόμιμων και θεσμοθετημένων αποφάσεων. Η προσπάθεια της ΝΔ να εμφανίσει την κατάθεση Αραχωβίτη ως “δικαίωση” του κ. Βορίδη καταρρέει με πάταγο, καθώς η ουσία της κατάθεσης ανέδειξε ότι η αναγκαστική Τεχνική Λύση δεν έχει καμία σχέση με το αμιγώς “γαλάζιο” σκάνδαλο λεηλασίας του Εθνικού Αποθέματος. Σκάνδαλο το οποίο τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που πρσκόμισε ο Στ. Αραχωβίτης στην Εξεταστική Επιτροπή και καταδεικνύουν την τεράστια αύξηση στην κατανομή του Εθνικού Αποθέματος μετά το 2019, κυρίως στην ΠΕ1, δηλαδή την περιφέρεια των βοσκοτόπων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί άλλωστε το επίκεντρο της διερεύνησης του “γαλάζιου” σκανδάλου από την ευρωπαϊκή εισαγγελία».