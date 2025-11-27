Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα καλέσουμε ξανά τον "Φραπέ" την μεθεπόμενη βδομάδα  - Τι δήλωσε στον realfm 97,8 ο πρόεδρος της εξεταστικής για το ενδεχόμενο της βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη - Real.gr

Quantcast
18:17, 27/11/2025
Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέας Νικολακόπουλος, μιλώντας στον realfm 97,8 και τους Γιώργο Χουδαλάκη και Γιώργο Παγάνη, δήλωσε μεταξύ άλλων, για τον Γιώργο Ξυλούρης, τον επονομαζόμενο “Φραπές”, πως «Εάν πάλι δεν προσέλθει , θα είναι αναπόφευκτο να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του».

Επιπλέον, εκτίμησε ότι η εκ νέου κατάθεση θα προγραμματιστεί για την μεθεπόμενη εβδομάδα. «Θα ασκήσουμε όλα τα δικαιώματα που δίνει ο νόμος για να τον φέρουμε ενώπιον της επιτροπής. Εάν δεν προσέλθει, εκτός του ότι θα σταλεί και πάλι το ζήτημα στον αρμόδιο εισαγγελέα, θα είναι και αναπόφευκτο να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του», δήλωσε συγκεκριμένα.

