Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με είπε επίτηδες παιδοβιαστή, θα προχωρήσω σε αγωγή αν δεν ζητήσει ρητώς συγγνώμη» - Real.gr

Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με είπε επίτηδες παιδοβιαστή, θα προχωρήσω σε αγωγή αν δεν ζητήσει ρητώς συγγνώμη»

17:31, 18/12/2025
Εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου στέλνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαιτώντας της να ζητήσει συγγνώμη για όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια της χθεσινής (17/12) συνεδρίασης της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν, απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, είπε: «ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;».

Σε περίπτωση που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρνηθεί, ο υπουργός Υγείας καθιστά σαφές πως θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον της. Αξίζει να σημειωθεί πως αν και στη συνέχεια, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε πως εννοούσε τον Νίκο Γεωργιάδη, ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλαδή τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψή μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντός της δεν υπολογίζει τίποτε. Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει ότι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!».

 

 

