Φάμελλος: «Ανησυχητικές» οι εξελίξεις στα ενεργειακά - Real.gr

«Πέρα από το γκλαμουράτο επικοινωνιακό περιτύλιγμα, οι εξελίξεις στα ενεργειακά είναι ανησυχητικές», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Από τη μία η τυφλή εξυπηρέτηση των συμφερόντων Τραμπ και Νετανιάχου από τον κ. Μητσοτάκη και από την άλλη η ανάδειξη των εξορύξεων ως προτεραιότητα με στήριξη της κυβέρνησης του καρτέλ των ορυκτών καυσίμων. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε σήμερα τα ψεύτικα μεγάλα λόγια για την πράσινη ενέργεια και τις ΑΠΕ, ώστε να κρύψει ότι είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στην ακρίβεια ρεύματος για να βγάζουν δισεκατομμύρια υπερκέρδη οι ενεργειακές εταιρείες», σημειώνει και διερωτάται:

«Αφού τα πράγματα πηγαίνουν τόσο καλά στις ΑΠΕ, γιατί πετάμε πράσινη ενέργεια στα σκουπίδια; Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης και έχουν μείνει εκτός σύνδεσης και αδειοδότησης οι ενεργειακές κοινότητες, τα έργα των Δήμων, των αγροτών και της αυτοπαραγωγής της ελληνικής μεταποίησης; Μήπως για να εξυπηρετήσει και εκεί τα ολιγοπώλια και τα ξένα συμφέροντα, δίνοντας τον ηλεκτρικό χώρο, όπως έκανε στην άδικη και βίαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας;».

«Χωρίς στρατηγική ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής και με λάθος ενεργειακή στρατηγική, τα συμφέροντα της χώρας δεν εξυπηρετούνται. Αντίθετα, υποχωρούν. Η χώρα δεσμεύεται σε εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους, τα καρτέλ των ορυκτών καυσίμων και της ενέργειας κάνουν πάρτι και δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για τους όρους και την απεμπόληση περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου», συνεχίζει ο Σ. Φάμελλος, υπενθυμίζοντας ότι «οι υποδομές αερίου της Ελλάδας, όπως και το έργο LNG της Αλεξανδρούπολης και η κάθετη σύνδεση με τη Βουλγαρία, προχώρησαν και ενισχύθηκαν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού. Όχι για τη μονοδιάστατη πρόσδεση και υπηρέτηση των αμερικανικών συμφερόντων».

«Μέσα στα αδιέξοδα του, ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει σανίδα επικοινωνιακής σωτηρίας. Και για να τη βρει, επέλεξε να λειτουργήσει ως υπηρέτης των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ και του LNG υποθηκεύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Κατά τα άλλα, ακόμα περιμένουμε απαντήσεις για τη διακοπή του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο», καταλήγει η ανάρτηση του Σ. Φάμελλου.