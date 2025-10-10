Φάμελλος από τη Λακωνία: Τα υπερκέρδη των καρτέλ ισοπεδώνουν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και την αγροτική οικονομία - BINTEO - Real.gr

«Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σε πρόσφατη δημοσκόπηση δήλωσαν ότι ο χαρακτηρισμός αυτής της κυβέρνησης, κατά 70%, είναι η λέξη "διαφθορά" και κατά αντίστοιχο σχεδόν ποσοστό είναι η λέξη "αναποτελεσματικότητα". Είναι προφανές σε όλους μας, στην καθημερινότητά μας, ότι χρειαζόμαστε μια άλλη Ελλάδα. Χρειαζόμαστε μια προοδευτική Ελλάδα, η οποία να μπορεί να εξασφαλίζει, μέσα σε ένα περιβάλλον Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης, ότι θα υπάρχει και υγιής ανταγωνισμός και περιφερειακή ανάπτυξη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά την περιοδεία του στη Λακωνία, όπου επισκέφτηκε τον Συνεταιρισμό Ελαιοπαραγωγών και είχε συζητήσεις με παραγωγούς στο Επιμελητήριο Λακωνίας και με το Οικονομικό Επιμελητήριο.

«Τα συμπεράσματα είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Δεν έχουμε σχεδιασμό περιφερειακής ανάπτυξης, ούτε στο επίπεδο των υποδομών, ούτε στο επίπεδο των κινήτρων. Χρειάζεται να ενισχύσουμε την οικονομία του πραγματικού προϊόντος μέσα από ένα αναπτυξιακό κράτος με ισχυρή πολιτεία. Αυτή την πρόταση καταθέσαμε, ότι χρειάζεται να έχουμε ταυτόχρονα χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και υποστήριξη των αποκεντρωμένων υπηρεσιών μιας πολιτείας, η οποία θα έχει ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς», είπε, τονίζοντας πως «στόχος είναι να έχουμε μεγαλύτερο και περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και για τους εργαζόμενους και για τους συνταξιούχους και για τους αγρότες και για τους επιχειρηματίες και για τους επαγγελματίες και για τους βιοτέχνες, ώστε να μην υπάρχουν τα υπερκέρδη των καρτέλ απέναντι από τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της αγροτικής οικονομίας στην περιφέρεια».

«Συμφωνήσαμε ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει χωρίς παραγωγική δραστηριότητα και καλό εισόδημα στην ύπαιθρο. Για να γίνει κάτι τέτοιο προφανώς χρειαζόμαστε και ένα κράτος τίμιο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους “Χασάπηδες” και τους “Φραπέδες” που έχουν αφαιρέσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ από την ελληνική ύπαιθρο. Το 1 δισ. από τις χαμένες, κλεμμένες, επιδοτήσεις και το άλλο 1 δισ. από τις καθυστερήσεις των πληρωμών του 2024 – 2025, τις επιπτώσεις των οποίων βιώνει ήδη η τοπική οικονομία και στη Λακωνία. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια νέα τοπική συνεργασία. Χρειάζεται μια νέα κοινωνική συμφωνία», σημείωσε και συνέχισε:

«Να συμφωνήσουμε, διαπερνώντας και πολλές φορές τα όρια των κλασικών παραγωγικών τάξεων, σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο, το οποίο θα στηρίξει την ελληνική περιφέρεια και σε υποδομές και σε στελέχωση στην παιδεία και την υγεία, αλλά και στον σχεδιασμό ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα δίνει και εμπιστοσύνη και προοπτική στα τοπικά προϊόντα. Κάτι στο οποίο η Πελοπόννησος συνολικά, έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε διεθνές επίπεδο, και σαν «brand name», αλλά και σε ότι έχει να κάνει με τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για την εγκληματικότητα στην περιοχή και τα προβλήματα που υπάρχουν με Ρομά, απάντησε: «Ένα Κράτος Δικαίου δεν κάνει διακρίσεις και η Δημοκρατία αυτό που πρέπει να εξασφαλίσει είναι ασφάλεια για όλους τους πολίτες. Πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν παρεμβάσεις σε δύο επίπεδα και πρέπει να τις κάνουμε για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Πρέπει να υπάρχει πρώτα από όλα, μια κοινωνική λειτουργία, η οποία θα ενσωματώνει με ίση πρόσβαση στα δικαιώματα της ζωής, όλους τους πολίτες της. Ταυτόχρονα, σαφέστατα θα πρέπει να έχουμε μια στελέχωση των υπηρεσιών ασφάλειας, για να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια και για την περιουσία και για τη ζωή».

Όπως ανέφερε, «πρώτα απ’ όλα, δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος και η κυβέρνηση δεν χρηματοδοτεί τις κοινωνικές λειτουργίες, έτσι ώστε να έχουμε ίσα δικαιώματα και για αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες στη ζωή της ελληνικής κοινωνίας». «Πρέπει το δικαίωμα της παιδείας και της μόρφωσης να γίνει ταυτόχρονα και δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στην κοινωνική λειτουργία. Από την άλλη μεριά πάμε στα θέματα ασφάλειας. Η κυβέρνηση επέλεξε να έχουμε πανεπιστημιακή αστυνομία που την πληρώσαμε σαν Έλληνες πολίτες, χωρίς να προσφέρει ή να έχουμε ενίσχυση άλλων πιο αυταρχικών λειτουργιών στην αστυνομία. Πράγματι στην ελληνική ύπαιθρο και τα πληρώματα, δηλαδή τα στελέχη αλλά και τα μέσα, δηλαδή τα οχήματα, δεν είναι επαρκή για τα θέματα της ασφάλειας. Χρειάζονται λοιπόν επιλογές. Μια κοινωνία δικαίου όμως, έχει ταυτόχρονα και κοινωνικό κράτος και ίσα δικαιώματα στην πρόοδο και στην προκοπή και σαφέστατα έχει και ασφάλεια στη ζωή και στην περιουσία», κατέληξε.