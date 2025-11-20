Φάμελλος, Χαρίτσης, Τσίπρας στο τελευταίο «αντίο» για τον Αλέκο Φλαμπουράρη - Real.gr

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, τελείται η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών.

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνου, να ενισχυθεί το «Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος αλλά και ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης έδωσαν το παρών, όπως και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Αλέξης Τσίπρας, με την Μπέτυ Μπαζιάνα και τα παιδιά τους έφτασαν στην Πλατεία Ελευθερίας και κάθισαν δίπλα από την οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη, ενώ στα χέρια τους κρατούσαν ένα λευκό τριαντάφυλλο.



Επιπλέον, το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Θοδωρής Δρίτσας, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, η Ρένα Δούρου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Δημήτρης Καλαματιανός, η Μαρία Δαμανάκη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος κ.α.

Δείτε εικόνες και βίντεο από την πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη