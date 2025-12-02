Φάμελλος: Χρειάζεται ενωτική, προοδευτική και δημοκρατική απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη - Real.gr

Την ανάγκη για μία ενωτική προοδευτική απάντηση και ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο που θα διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε βιντεάκι που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα στο μήνυμα του αναφέρει: «Το μεγάλο ερώτημα που θέτει ο κάθε πολίτης σε εμάς, που εκπροσωπούμε την ελληνική κοινωνία, είναι το τι κάνουμε για να ζούμε καλύτερα και να είναι πιο δυνατή η πατρίδα μας.

Τα πράγματα δεν πάνε άλλο με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο ότι κάνει λανθασμένες επιλογές προς όφελος των ολιγοπωλίων και των “γαλάζιων ακρίδων”. Είναι ότι δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας.

Χρειάζεται να υπάρχει μια ενωτική, προοδευτική και δημοκρατική απάντηση.

Δουλεύουμε για ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Δεν θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την αντιπολίτευση. Θέλουμε να κάνουμε καλύτερη κυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ