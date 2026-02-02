Φάμελλος: Διαχρονική η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο - Real.gr

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, στη Θεσσαλονίκη.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Φάμελλος εξέφρασε τη διαχρονική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο του στην Ορθόδοξη ενότητα, ως Μητέρας Εκκλησίας, στον διαθρησκειακό διάλογο, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα θέματα οικολογίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ζητήματα της ειρήνης και της ασφάλειας παγκοσμίως, οι ένοπλες συρράξεις, η υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου, οι διώξεις των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, η κλιματική κρίση, αλλά και ο ρόλος και η θέση της Ορθοδοξίας σε αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον.

Ο κ. Φάμελλος εξέφρασε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον κ. Βαρθολομαίο, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την αμφισβήτηση του ρόλου του Πατριαρχείου από ρωσικές κρατικές υπηρεσίες.

Συζητήθηκαν, επίσης, τα μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης, που εξέπεμψαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στην πρόσφατη συνάντησή τους, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και για τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Παράλληλα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για επίσημη επίσκεψη στο Φανάρι.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσέφερε συμβολικά στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα πιστό αντίγραφο χρυσού στεφανιού, δείγμα της χρυσοχοϊκής τέχνης των ελληνιστικών χρόνων, το οποίο έχει βρεθεί κυρίως σε βασιλικούς τάφους στη Μακεδονία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε στον κ. Φάμελλο έναν πίνακα και ένα μετάλλιο, ενθύμια για τα 1700 χρόνια από την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης και ο πρώην υφυπουργός και υπεύθυνος του τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Αμανατίδης.