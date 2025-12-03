Φάμελλος: «Ευθύνη μας μια ισχυρή Πολιτεία χωρίς αποκλεισμούς με ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους με αναπηρία - Real.gr

Επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στο Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

«Ευθύνη μας μια ισχυρή Πολιτεία χωρίς αποκλεισμούς με ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους με αναπηρία – Οι δομές αλληλεγγύης και οι εθελοντές βάζουν ένα λιθαράκι για έναν καλύτερο κόσμο»

«Είμαι χαρούμενος που είδα πολλά χαμογελαστά πρόσωπα και ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, γιατί βάζουν ένα λιθαράκι για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα κάτι, για να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψη του στο ΚΕΑ/ΑΜΕΑ στο Χαϊδάρι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

«Θέλουμε να αναδείξουμε μαζί με εσάς, το πόσο σημαντικό είναι για μία κοινωνία να έχει τέτοιες δομές, να υποστηρίζει χωρίς αποκλεισμούς όλους τους ανθρώπους της. Αυτή πρέπει να είναι και η ευθύνη των πολιτικών. Να υπάρχει μια ισχυρή Πολιτεία που δεν θα έχει αποκλεισμούς. Αυτό σημαίνει δικαιοσύνη και δημοκρατία. Να έχουμε όλοι την ίδια δυνατότητα προόδου, διαβίωσης, ευημερίας. Για αυτό και η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είναι ημέρα διεκδίκησης ισότητας, δικαιωμάτων, ορατότητας και συμπερίληψης» τόνισε στη συνέχεια.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιηγήθηκε στη δομή και στις αίθουσες δραστηριοτήτων, συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με τη Διοίκηση, τους εκπαιδευτές και τους ωφελούμενους του Κέντρου.

«Βλέπουμε μια προσπάθεια που έχει ταυτόχρονα και γνώση και χαρά και δημιουργία. Αυτές τις προσπάθειες πρέπει η Πολιτεία να τις στηρίξει με στελέχωση, υποδομές και χρηματοδότηση. Συζητήσαμε για τη δημιουργία, για τη φύση, μέχρι και για το μεγάλο θέμα της ειρήνης. Με πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι όλοι οι εξυπηρετούμενοι μοιράζονται τις πολύ μεγάλες αξίες της ζωής» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε επίσης, πως ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος σε μία σοβαρή ισχυρή Πολιτεία είναι η εγγύηση για μια πραγματικά δίκαιη κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους. Διότι για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες η Πολιτεία πρέπει να κάνει περισσότερα.

«Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει επικίνδυνα χαμηλές δαπάνες κοινωνικής προστασίας και ταυτόχρονα υψηλούς δείκτες ανεργίας, ιδιωτικών δαπανών, κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και ληξιπρόθεσμων οφειλών των ανθρώπων με μερική ή σοβαρή αναπηρία. Αποτέλεσμα του ελλείμματος κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλο βάρος, οικονομικό και ψυχολογικό, να μεταφέρεται στους γονείς και τις οικογένειες.

Τα μέτρα ενίσχυσης και τα κυβερνητικά προγράμματα είναι πολύ αδύναμα, με μόνη στόχευση την επικοινωνία. Ευτυχώς έχουμε λαμπερά παραδείγματα εθελοντών, αλλά αυτό από μόνο του δεν μπορεί να καλύψει τα κενά.

Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμευόμαστε για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος σε μία σοβαρή ισχυρή Πολιτεία που θα εξασφαλίζει στήριξη στην εκπαίδευση, στη φροντίδα, στην κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση, στην προσβασιμότητα και στην άρση των διακρίσεων. Αυτή τη μάχη δίνουμε καθημερινά και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, αλλά και μέσα στην κοινωνία. Μόνο με ίσες ευκαιρίες η κοινωνία μας γίνεται πραγματικά δίκαιη».

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν ο γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός, οι βουλευτές Έλενα Ακρίτα, Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Ψυχογιός, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη των τοπικών Οργανώσεων του κόμματος.