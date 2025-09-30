Φάμελλος: Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για κοινή δράση και κοινό ψηφοδέλτιο για τις εκλογές - Real.gr

Την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τη διαμόρφωση προοδευτικής κυβερνητικής προοπτικής, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ.

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει και συνεχίζει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της συνεργασίας και πρόσθεσε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται προς όλη την προοδευτική κοινωνία. Είπε χαρακτηριστικά: «Η πρόταση κατατίθεται πρώτα στους πολίτες. Αν δεν υπάρχει κοινωνική πλειοψηφία τότε καμία πρόταση δεν γίνεται πραγματικότητα. Επίσης έχει απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ και στην Νέα Αριστερά. Θα ήθελα να συμμετέχει και το ΚΚΕ, αλλά έχει επιλέξει να μην το κάνει».

Ακολούθως εξήγησε: «Απαιτείται όχι μόνο διάλογος και καλή σχέση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα (το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά) αλλά να υπάρχει και κοινή δράση. Ζήτησα να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Πρότεινα κοινοβουλευτική συμπόρευση, πρότεινα φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για να καταλήξουμε και κοινές διεκδικήσεις στην κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δώσει θετική απάντηση και αυτό είναι έλλειμμα. Ο κόσμος μας λέει “συνεργαστείτε και συσπειρωθείτε”. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουμε και πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ήδη αποφασίσαμε να κάτσουμε στο κοινό τραπέζι διαμόρφωσης του προοδευτικού ψηφοδελτίου και κοινής δράσης. Απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά είπε “Όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές. Δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει δισταγμός και αναβλητικότητα”».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής της Νέας Αριστεράς είπε: «Μας ενδιαφέρει η ανάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλωστε αυτό ήταν το αποτέλεσμα της κάλπης και πολλά από από αυτά που μας χώρισαν με τη Νέα Αριστερά δεν υπάρχουν πια. Αλλά δεν είναι αυτός ο στρατηγικός στόχος. Είναι πιο σημαντικό και πιο μεγάλο το προοδευτικό ψηφοδέλτιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι απειλή προς κανέναν».

Σημείωσε ότι «Η στάση της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ είναι διαφορετική στο θέμα της συνεργασίας».

Αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος έχει μιλήσει για ανάγκη ανατροπής της κυβέρνησης, για προοδευτική προοπτική και για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Ήταν μαζί μας στο Συνέδριο που συμφωνήθηκε να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η κυβερνώσα διάσταση του εγχειρήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει την στρατηγική της επόμενης ημέρας και πρέπει να έχουμε χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης που περιλαμβάνει και συνεργασίες. Με τον Αλέξη Τσίπρα μιλάμε πολύ συχνά».

Για το ενδεχόμενο “κόμμα Καρυστιανού” απάντησε: «Η κ. Καρυστιανού δίνει έναν μεγάλο αγώνα που τον σέβομαι. Και συνεχίζουμε να τον στηρίζουμε. Δεν θα επέτρεπα να μπλέξουμε τον αγώνα αυτό σε κομματικές σκοπιμότητες».

Αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική: «Αν η μείωση του ΦΠΑ δεν αποδίδει, τότε γιατί η κυβέρνηση μειώνει το ΦΠΑ στα νησιά;» ρώτησε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε ότι «το επιχείρημα του πρωθυπουργού είναι υποκριτικό». Σημείωσε ότι η Ευρώπη προτρέπει την κυβέρνηση για μείωση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «Μία προοδευτική κυβέρνηση θα μειώσει τον ΦΠΑ και θα ελέγξει την αγορά. Προτείναμε για έναν χρόνο να υπάρξει αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα, θα έχει κόστος 1,8 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση το 2024 εισέπραξε 6,5 δισ. πάνω από τον στόχο που είχε βάλει και 2,6 δισ. παραπάνω από τον ΦΠΑ σε σχέση με το 2023. Έξι χρόνια μετά σκέπτεται να κάνει κάτι για την ακρίβεια. Τι έκανε για να μην έχει αισχροκέρδεια η ΔΕΗ; Μία πολιτεία όταν είναι ισχυρή και έχει μηχανισμούς και την πολιτική βούληση μπορεί να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια. Αντίθετα ο πρωθυπουργός ευνοεί την αισχροκέρδεια για να φεύγουν τα λεφτά από τα νοικοκυριά και να πηγαίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις».

Μίλησε για εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και τη ΔΕΗ: «Οι τράπεζες είχαν πέρυσι 4,7 δισ. κέρδη. Η Εθνική Τράπεζα είχε 1,5 δισ. κέρδη. Θα ήταν πρόβλημα εάν είχε τα μισά; Όταν ρώτησα τη διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας από που προέρχονται τα υψηλά κέρδη – που προέρχονται κυρίως από την ψαλίδα επιτοκίων- και αν το δημόσιο που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος έχει ζητήσει αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής, μου απάντησε όχι. Θέλουμε έναν τραπεζικό τομέα με ενίσχυση του ποσοστού του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και αλλαγή του ρόλου της αναπτυξιακής τράπεζας και των συνεταιριστικών τραπεζών για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Εμείς θέλουμε να ευημερούν οι επιχειρήσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων, όχι τρεις ενέργειας, δύο διυλιστήρια και τέσσερις τράπεζες. Την ρύθμιση και τον έλεγχο της αγοράς θα πρέπει να τον έχει η πολιτεία».

Για την ενέργεια ανέφερε: «Κατά την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε καμία αύξηση στο ρεύμα. Πέρυσι η ΔΕΗ την οποία πουλήσανε είχε κέρδη 1,8 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματα του 2025 βλέπουμε ρεκόρ μερισμάτων και κερδών για λίγες εταιρείες ενώ το σύνολο των μικρομεσαίων έχουν προβλήματα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ