Quantcast
Φάμελλος για Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι πράξη ευθύνης, εγρήγορσης και αντίστασης - Real.gr
real player

Φάμελλος για Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι πράξη ευθύνης, εγρήγορσης και αντίστασης

12:12, 27/01/2026
Φάμελλος για Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι πράξη ευθύνης, εγρήγορσης και αντίστασης

Μήνυμα για την Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μέσω των κοινωνικών δικτύων, τονίζοντας ότι «το "Ποτέ ξανά" δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά αποτελεί ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σ. Φάμελλου:

«Η 27η Ιανουαρίου είναι ημέρα μνήμης για ένα από τα φρικιαστικότερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τη γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης από τη ναζιστική Γερμανία.

Αποτελεί διαρκή υπενθύμιση για το πού μπορεί να οδηγήσουν ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, ο φασισμός.

Η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων των εβραϊκών κοινοτήτων της, ένα ανεξίτηλο τραύμα στη συλλογική μας ιστορία και αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής μας μνήμης.

Η ιστορική μνήμη, όμως, δεν μπορεί να είναι επιλεκτική ούτε αποστειρωμένη από το παρόν.

Το “Ποτέ ξανά” δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά αποτελεί ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα: απέναντι σε κάθε έγκλημα πολέμου, σε κάθε μαζική τιμωρία αμάχων, σε κάθε πρακτική που υποτιμά την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, όπου κι αν αυτή συντελείται.

Σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος, η εκτόπιση πληθυσμών και η απώλεια αθώων ζωών τείνουν να κανονικοποιούνται, η μνήμη του Ολοκαυτώματος μας καλεί να υπερασπιστούμε καθολικά το Διεθνές Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξία κάθε ανθρώπινης ζωής, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ιεραρχήσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό και κάθε μορφή συλλογικής βίας και απανθρωποποίησης.

Η μνήμη είναι πράξη ευθύνης, εγρήγορσης και αντίστασης».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Η Καρυστιανού είναι ο ορισμός του απολιτίκ – Πολιτικά κοράκια φούσκωναν τα πανιά της

Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Η Καρυστιανού είναι ο ορισμός του απολιτίκ – Πολιτικά κοράκια φούσκωναν τα πανιά της

13:28 27/01
Οργή στα Τρίκαλα για την τραγωδία στο εργαστάσιο Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» – BINTEO

Οργή στα Τρίκαλα για την τραγωδία στο εργαστάσιο Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» – BINTEO

13:18 27/01
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πυροδότησε πυρκαγιές - Η Μελβούρνη κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων 17 ετών

Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πυροδότησε πυρκαγιές - Η Μελβούρνη κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων 17 ετών

13:15 27/01
Μητσοτάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: Μόνη προτεραιότητα και μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας - Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού

Μητσοτάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: Μόνη προτεραιότητα και μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας - Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού

13:06 27/01
Victoria Beckham: Ηχηρή η απουσία του Brooklyn από τη μεγάλη στιγμή της

Victoria Beckham: Ηχηρή η απουσία του Brooklyn από τη μεγάλη στιγμή της

13:00 27/01
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο - Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο - Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

12:58 27/01
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς

12:47 27/01
Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν

Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν

12:45 27/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved