Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - Real.gr
13:38, 09/02/2026
Σε μια ανάρτηση για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας ότι «η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει την ευθύνη να προστατεύουμε με δημόσιες πολιτικές τη διδασκαλία, τη διάδοση και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας ως οικουμενικό αγαθό».

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, τιμούμε τη γλώσσα μας, που με μακρά ιστορική διαδρομή, διαμόρφωσε τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τις τέχνες.

Που παραμένει ζωντανή διεθνώς μέσα από την Παιδεία, την έρευνα και τη σύγχρονη πνευματική δημιουργία.

Είμαστε υπερήφανοι διότι η Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας καθιερώθηκε επίσημα το 2017 από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Η διεθνής αναγνώριση της Ημέρας αυτής επιβεβαιώνει τη σημασία εκείνης της επιλογής.

Η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει την ευθύνη να προστατεύουμε με δημόσιες πολιτικές τη διδασκαλία, τη διάδοση και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας ως οικουμενικό αγαθό. Μια ευθύνη που αφορά την Παιδεία, τον πολιτισμό και τη στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τιμώντας ουσιαστικά και στην πράξη την 9η Φεβρουαρίου».

