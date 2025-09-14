Φάμελλος για την εθνική μπάσκετ: Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία - Real.gr

Συγχαρητήριο μήνυμα για την επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Το μήνυμα του Σ. Φάμελλου:

«Ξανά ψηλά η εθνική μας, στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ!

Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς.

Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον.

Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».