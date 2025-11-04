Φάμελλος: Η αναβολή της συζήτησης για τα ΕΛΤΑ είναι απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά και απόδειξη της οξείας κυβερνητικής κρίσης - Real.gr

«Η αναβολή της συνεδρίασης της Βουλής, που είχε καθοριστεί σήμερα, ύστερα από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πρώτα από όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μιας οξείας κυβερνητικής κρίσης. Διότι η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνοντας σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, για την αναβολή της συζήτησης στη Βουλή, και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των ΕΛΤΑ, για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια. Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος. Αποδεικνύουν επίσης ότι η πίεση μας αλλά και η αντίδραση της κοινωνίας πιάνει τόπο. Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ. Είναι θέμα που αφορά τη Βουλή, τη δημοκρατία και τους πολίτες κα πρέπει να ενημερωθούμε όλοι από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι. Και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών».