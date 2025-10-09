Φάμελλος: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων - Real.gr

Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε κάτι μοναδικό: να βγάλει τους στρατιωτικούς στον δρόμο της διαμαρτυρίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα και από το βήμα της Βουλής για την ευθύνη της κυβέρνησης, του υπουργού Άμυνας και του κ. Μητσοτάκη, που αντί να στηρίξουν εμπράκτως τους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων, προωθούν ρυθμίσεις που απαξιώνουν τον ρόλο τους και έτσι αδυνατίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με εκπροσώπους στρατιωτικών, με αντικείμενο τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει για τους ένστολους το διαφαινόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Την ώρα που το φαινόμενο των μαζικών παραιτήσεων από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και ενώ οι νέοι και οι νέες δεν επιλέγουν τη σταδιοδρομία στις στρατιωτικές σχολές, η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει ακόμα ένα νομοσχέδιο που δημιουργεί τεράστια αναστάτωση στις Ένοπλες Δυνάμεις» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συμπλήρωσε:

«Είναι ζήτημα της άμυνας της χώρας να μεριμνά η Πολιτεία για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εξασφαλίζοντας και καλές αμοιβές και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε κάτι μοναδικό: να βγάλει τους στρατιωτικούς στον δρόμο της διαμαρτυρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τα αιτήματα της κινητοποίησης των συλλόγων των στρατιωτικών στις 11 Οκτωβρίου. Η πολιτική της κυβέρνησης από τη μία αδυνατίζει συνεχώς το εισόδημα των στελεχών των ΕΔ και από την άλλη έχει βάλει στο στόχαστρο και τα Μετοχικά Ταμεία και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στερώντας ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες από τα στελέχη και τις οικογένειές τους. Χωρίς τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων, τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν την πατρίδα, καμία αμυντική δομή δεν μπορεί να σταθεί».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι εκπρόσωποι των στρατιωτικών εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους πως οι ρυθμίσεις του σχεδιαζόμενου νομοσχεδίου είναι άκρως προβληματικές και εις βάρος και των στελεχών, αλλά και συνολικά των Ενόπλων Δυνάμεων και παρουσίασαν συγκεκριμένα στοιχεία κατά της επιχειρηματολογίας του κ. Δένδια.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν να έχουν τακτική επικοινωνία και αμφίδρομη συνεργασία.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο αρμόδιος τομεάρχης και βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Γιώργος Μπαλάφας.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο πρόεδρος Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Βασίλης Τσιλιγιάννης, ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος ΣΑΣΜΥΝ Κώστας Καλαρρύτης και ο εκπρόσωπος ΣΑΣΜΥ Βαγγέλης Κείος.