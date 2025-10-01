Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της εργασιακής αυθαιρεσίας - Real.gr

Quantcast
Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της εργασιακής αυθαιρεσίας
13:41, 01/10/2025
«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από την πορεία κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

«Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν έχουν μέλλον με 13 ώρες εργασία, με πολλαπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων, με χαμηλό εισόδημα, χαμηλούς μισθούς και χωρίς συλλογικές συμβάσεις», σημείωσε, τονίζοντας πως «απαιτείται το συντομότερο να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση». «Η κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων, αλλά και της αυθαιρεσίας απέναντι στους εργαζόμενους», πρόσθεσε.

«Χρειαζόμαστε να έχουμε ευρωπαϊκές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας αξίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την εξασφαλίζει και πρέπει να φύγει το συντομότερο», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

