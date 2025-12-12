Φάμελλος σε Πιερρακάκη: «Συγχαρητήρια για την εκλογή στο Eurogroup αλλά θα κριθείτε από τις πολιτικές σας» - Real.gr

Συγχαρητήρια στον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του στη προεδρία του Eurogroup, έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Βουλή, προσθέτοντας ωστόσο ότι η εκλογή του θα πρέπει να συνδυαστεί με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού, της χώρας και των ευρωπαϊκών λαών.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο οποίο ανήκει ο υπουργός Οικονομικών «δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών, δεν εξυπηρετούν το κοινωνικό κράτος και την στρατηγική της ενοποίησης, αλλά τα συμφέροντα των πολυεθνικών και της οικονομίας του πολέμου. Οι μόνοι που χαίρονται από τις πολιτικές του Eurogroup, είναι οι πολυεθνικές. Το Eurogroup ακολουθεί τις πολιτικές της Γερμανίας».

Για τον Προϋπολογισμό του 2026, είπε: «Τα πράγματα δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς, η χώρα πλήττεται από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Γιατί το ελληνικό νοικοκυριό είναι πρώτο σε δαπάνες στέγασης, υπάρχει απόκλιση με τους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη. Θα ακολουθήσετε την ευρωπαϊκή οδηγία που συνιστά στις χώρες να μειώσουν τους έμμεσους φόρους. Αυξήσατε τους έμμεσους φόρους 12-13 δισ.. Είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική να στερεύεται την αγορά έχοντας αντλήσει ένα υπερπλεόνασμα 4 δισ.; Είναι καλή πρακτική να τρέχουν οι τράπεζες με 4 δισ. κέρδη; Το 2025 επιτρέψατε να φύγουν από την αγορά, μόνο για τις τράπεζες και την ΔΕΗ, 5,5 δισ.».

Απαντώντας στις αναφορές του Κυριάκου Πιερρακάκη ότι ο Προϋπολογισμός στοχεύει στην βελτίωση της ζωής της νέας γενιάς είπε: «Εσείς είσαστε ο εισηγητής ενός μεσοπρόθεσμου που υπονομεύει το μέλλον της χώρας, καθώς προβλέπει περικοπές μέχρι το 2029 στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στις υποδομές, στην υγεία. Οι επενδύσεις μέχρι το 2029 θα είναι 0,28%. Λειτουργείτε εις βάρος της επόμενης γενιάς. Αλλά και για το σήμερα, είναι υποκριτικό να πανηγυρίζετε για έναν Προϋπολογισμό που μειώνει κατά 241 εκ. τον προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ οι αγρότες είναι στον δρόμο. Δεν πρέπει να χαίρεστε αλλά να ντρέπεστε». Κλείνοντας ρώτησε: «Είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική, 1500 πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας με κέρδη 4 δισ. από μερίσματα, να φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή στην ΕΕ;».

ΑΠΕ-ΜΠΕ