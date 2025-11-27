Φάμελλος: Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη αυτοί που αριστεύουν είναι μόνο οι «γαλάζιες ακρίδες» και κάποιοι που κερδίζουν πολλά στο Τζόκερ και το Λόττο - Real.gr

Στα δύο τραγικά δυστυχήματα που έγιναν χτες και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 19χρονος ΕΠΟΠ εν ώρα υπηρεσίας και ένας 59 χρόνος αρχιτεχνίτης στην επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή.

Ειδικά για το δεύτερο, τόνισε πως πρόκειται για ένα ακόμα «τραγικό γεγονός» που επιβεβαιώνει το σοβαρό πρόβλημα που έχει η χώρα. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα κατέχει ένα θλιβερό ρεκόρ και τη φετινή χρονιά, με 180 θανάτους και 300 σοβαρούς τραυματισμούς που συνδέεται με τη μη προστασία των εργαζόμενων αλλά και με την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.

«Μία κυβέρνηση που στηρίζει την εργοδοσία και όχι την εργασία», σημείωσε, κατηγορώντας την υπουργό Εργασίας για «υποκρισία», όσον αφορά τις χθεσινές ανακοινώσεις για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τους «πανηγυρισμούς».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιτέθηκε στην κυβέρνηση γιατί, όπως υποστήριξε, η αλήθεια είναι ότι δεν δέχεται την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ούτε τον καθορισμό του χρόνου εργασίας και της αμοιβής εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ παραμένει στο ακέραιο όλη η αντεργατική νομοθεσία με το 13ωρο που οδηγούν στα εργατικά ατυχήματα. Τα εργασιακά, προσέθεσε, είναι μία από τις «πιο μαύρες σελίδες αυτής της κυβέρνησης», υπογραμμίζοντας ότι «οι χαμηλοί μισθοί και τα χαμηλά εισοδήματα είναι η άλλη όψη του νομίσματος της ακρίβειας».

«Χαμηλοί μισθοί και υψηλές τιμές στην αγορά είναι η πραγματικότητα του κ. Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «φτωχούς εργαζόμενους και πλούσια καρτέλ».

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη αυτοί που αριστεύουν είναι μόνο οι ”γαλάζιες ακρίδες” ενώ τελευταία και κάποιοι που κερδίζουν πολλά στο Τζόκερ και το Λόττο. Προκόβουν τα καρτέλ, οι ημέτεροι και τα γαλάζια παιδιά, ενώ όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη», τόνισε, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι αντί να κάνει το «κοινωνικά δίκαιο», δηλαδή να αυξήσει τους μισθούς, να μειώσει τους έμμεσους φόρους και να πατάξει την αισχροκέρδεια, παίζει νέο «επικοινωνιακό παιχνίδι» με τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Αρχής, με σκοπό να «μας παραπλανήσει».

Συνεχίζοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στην «απαράδεκτη», όπως είπε, ρύθμιση για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει κανένα σχέδιο και ότι πρόκειται για μια πράξη «υποτέλειας» προς τις ΗΠΑ.

«Το μείζον θέμα, όμως, δεν είναι ότι η πρότασή σας δεν είναι μελετημένη. Είναι ότι -ό,τι και αν κρύβεται από πίσω: προχειρότητα, σκοπιμότητα, deals, αδιαφάνεια, υποτέλεια- αποδεικνύετε ότι είστε επικίνδυνη κυβέρνηση», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Σ. Φάμελλος είπε πως η κυβέρνηση έχει χάσει «κάθε ίχνος αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας» και ότι «σε αυτόν τον κατήφορο θα είναι μόνη της απέναντι στην κοινωνία».

«Η διαφθορά ξεχειλίζει από παντού. Η ανασφάλεια πολλαπλασιάζεται. Μια νέα υποτέλεια χαρακτηρίζει τις πράξεις της κυβέρνησης», προσέθεσε, κάνοντας αναφορά και στις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις «στημένες» εξεταστικές για τις υποκλοπές, τα στελέχη της ΝΔ που «κερδίζουν το Τζόκερ». «Αυτό είναι πλυντήριο διαφθοράς, δεν είναι κόμμα», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση δικαιοσύνης, προστασίας της εργασίας, στήριξης των ασθενέστερων, που θα ελέγχει την αγορά και θα περιορίζει την ασυδοσία των ολιγοπωλίων», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση «το συντομότερο». «Ο δρόμος είναι ένας, συνεργασία των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων για να αλλάξει η κυβέρνηση της χώρα», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ