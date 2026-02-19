Φάμελλος: Τιμή και δόξα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έδωσαν τη ζωή τους, για μια ελεύθερη πατρίδα απέναντι στους ναζί και στον φασισμό - Real.gr

Επίσκεψη στο ΜΠΛΟΚ 15, στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, τόπο μαρτυρίου την περίοδο της ναζιστικής Κατοχής, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ενημερώθηκε για την ιστορία του κτιρίου από τον διοικητή του στρατοπέδου, υποστράτηγο Θεόδωρο Ζήκο και από την ιστορικό, πανεπιστημιακό και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκου Πουλαντζάς Βασιλική Λάζου.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου, αλλά και στο αίτημα να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής -το οποίο διατύπωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη ημέρα αποκάλυψής τους- διότι αποτελούν στοιχείο της ιστορίας και της παιδείας της χώρας μας.

«Από αυτό το κτίριο, από το ΜΠΛΟΚ 15, εδώ στο Χαϊδάρι, ξεκίνησε η πορεία προς την εκτέλεση των 200 αγωνιστών, αριστερών, αντιστασιακών την 1η Μαΐου του 1944 στην Καισαριανή από τους ναζί. Και δυστυχώς το κτίριο αυτό σχεδόν καταρρέει», είπε, σχολιάζοντας πως «στα μάτια των ηρώων της Καισαριανής, στις φωτογραφίες που πρόσφατα αποκαλύφθηκαν, είδε όλη η Ελλάδα, και όχι μόνο, το θάρρος και τον πατριωτισμό που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, που μας έφερε ως εδώ».

«Πρώτο χρέος και ευθύνη είναι να γίνει αυτός ο τόπος, τόπος ιστορικής μνήμης. Να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία, να προστατευθεί από την κατάρρευση, να αποδοθεί όλο το γειτονικό “Πάρκο Νεολαίας” και να μην προχωρήσουν σχέδια οικοδόμησης. Σαφέστατα και οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής είναι μνημείο της Ελλάδας. Είναι ταυτόχρονα όμως η ιστορία μας, η ζωή μας και πρέπει να γίνουν και η Παιδεία μας. Απαιτείται να υπάρχουν ενοποιημένα μουσειακά, αλλά και ιστορικά μνημεία της Εθνικής Αντίστασης», σημείωσε και ζήτησε «να ολοκληρωθεί επιτέλους το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, να υπάρξει η απόδοση αυτού του χώρου στο Χαϊδάρι, ως χώρος ιστορικής μνήμης και να δημιουργηθεί και ένα ενιαίο μουσείο Εθνικής Αντίστασης για όλη την Αθήνα».

«Αυτή είναι η ιστορία της πατρίδας μας, αυτός είναι ο πατριωτισμός της Ελλάδας και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Παιδείας. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές. Τιμή και δόξα στους αντιστασιακούς. Τιμή και δόξα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έδωσαν τη ζωή τους, για μια ελεύθερη πατρίδα απέναντι στους ναζί και στον φασισμό. Η μάχη αυτή είναι διαρκής», κατέληξε ο Σ. Φάμελλος.

Για την αποκατάσταση και απόδοση του κτιρίου και της ευρύτερης περιοχής του στρατοπέδου Χαϊδαρίου ως χώρος ιστορικής μνήμης, κατατέθηκε χθες στη Βουλή ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνόδευσαν οι βουλευτές Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η αν. γραμματέας της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά, ο πρώην υπουργός Πάνος Ρήγας, ο γραμματέας της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, η συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Αθηνών Μαρία Αγγελική Παπανδρικοπούλου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη από τις τοπικές Οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.