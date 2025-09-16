Φάμελλος: Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας - Real.gr

Quantcast
Φάμελλος: Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας

13:25, 16/09/2025
«Στη Γάζα συντελείται ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πλέον επίσημα και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κλιμάκωση της επίθεσης στη Γάζα, λίγη ώρα μετά την συνάντηση Νετανιάχου-Ρούμπιο βρίσκει απέναντι της τους δημοκρατικούς πολίτες σε όλο τον κόσμο. Η σιωπή είναι συνενοχή», σημειώνει, τονίζοντας πως «η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ οφείλουν να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».

«Και η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας, άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων ΤΩΡΑ», καταλήγει ο Σ. Φάμελλος.

