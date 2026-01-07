Φαραντούρης: Εξηγήσεις μετά τις δηλώσεις για το κόμμα Καρυστιανού ζήτησε ο Φάμελλος – Τι απάντησε ο ευρωβουλευτής - Real.gr

Επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, είχε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να του ζητήσει διευκρινίσεις για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο κ. Φαραντούρης απάντησε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και θα το ξεκαθαρίσει άμεσα.

Νίκος Φαραντούρης: «Συζητώ με την κα Καρυστιανού – Τα αιτήματα των αγροτών δεν είναι ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε προσχηματικά, ούτε δυσανάλογα»

Καρυστιανού στο Kontra 24: «Το κόμμα οργανώνεται πολύ γοργά – Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ»