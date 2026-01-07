Φαραντούρης: Εξηγήσεις μετά τις δηλώσεις για το κόμμα Καρυστιανού ζήτησε ο Φάμελλος – Τι απάντησε ο ευρωβουλευτής - Real.gr

Quantcast
10:06, 07/01/2026
Φαραντούρης: Εξηγήσεις μετά τις δηλώσεις για το κόμμα Καρυστιανού ζήτησε ο Φάμελλος – Τι απάντησε ο ευρωβουλευτής

Επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, είχε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να του ζητήσει διευκρινίσεις για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο κ. Φαραντούρης απάντησε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και θα το ξεκαθαρίσει άμεσα.

