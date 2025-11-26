Φαραντούρης στον Realfm 97,8 για βιβλίο Τσίπρα: «Είναι μία απόπειρα φυγής προς τα εμπρός» - Real.gr

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Σίγουρα συμβάλλει στην αναζωπύρωση μιας συζήτησης για τα δύσκολα γεγονότα της περιόδου εκείνης της διακυβέρνησης και φυσικά αναφέρεται και σε πρόσωπα για τα οποία δεν μπορώ εγώ να μιλήσω. Δεν συμμετείχα στην διακυβέρνηση του τόπου εκείνη την περίοδο» είπε ο Νικόλας Φαραντούρης για το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού.

«Θα έλεγα ότι σε ό,τι με αφορά, γιατί για αυτό μπορώ να κρίνω μόνο, υπήρξε πράγματι και μπορώ να το επιβεβαιώσω μία ειλικρινής και φιλότιμη προσπάθεια εκείνη την περίοδο από τον πρώην Πρωθυπουργό να διευρύνει το ακροατήριο, τη κομματική βάση, τον προγραμματικό λόγο και με ανθρώπους εκτός κομματικού σωλήνα», σημείωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το βιβλίο στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς ο Νικόλας Φαραντούρης απάντησε: «Αναμφισβήτητα αναζωπυρώνονται πάθη έτσι δεν είναι; Και οι αντιδράσεις μαρτυρούν περί αυτού. Από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι είναι και μία απόπειρα φυγής προς τα εμπρός από τον πρώην Πρωθυπουργό».

«Αντανακλά μία προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός με τους λογαριασμούς του παρελθόντος αλλά δεν θέλω να αποτολμήσω μία δική μου ερμηνεία των προθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Σίγουρα αναζωπυρώνει πάθη αυτή η συζήτηση. Νομίζω όμως θα κλείσει σύντομα αυτή η συζήτηση για το παρελθόν και θα ανοίξει μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον. Δηλαδή πώς δυνάμεις υγιείς θα μπορέσουν να βρουν έναν κοινό παρονομαστή για να πάμε μπροστά», σημείωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εγώ είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι βρισκόμαστε ενόψει κρίσιμων εξελίξεων στη χώρα και αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε κάποιοι άνθρωποι μεταξύ μας θα είναι κακό για τη χώρα και δεν περιλαμβάνω σε αυτό (…) ανθρώπους μονάχα του λεγόμενου Αριστερού, Κεντροαριστερού ή προοδευτικού τόξου. Μπορεί να σας εκπλήξω σήμερα αλλά θεωρώ ότι οι γόνιμες ιδέες μπορούν να έρθουν από διαφορετικά μετερίζια και από διαφορετικές αφετηρίες», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς εάν εννοεί ότι μπορεί να υπάρξει συνεννόηση και με ανθρώπους της λεγόμενης συντηρητικής παράταξης ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι «σε ό,τι αφορά εμένα το έχω αποδείξει στη πράξη. Έχω συνεργαστεί γόνιμα και αποτελεσματικά χωρίς να νοθεύω τις αρχές μου και τις αξίες μου με διαφορετικές κυβερνήσεις και με διαφορετικούς ανθρώπους κατά καιρούς ως επαγγελματίας, ως πανεπιστημιακός, ως δικηγόρος».

Για το εάν θα συζητήσει το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «ο διάλογος και η συζήτηση και η συνεργασία είναι για’ μένα προϋπόθεση για οτιδήποτε σημαντικό στη χώρα πολύ δε περισσότερο με έναν άνθρωπο ο οποίος με τίμησε με την εμπιστοσύνη του στο παρελθόν τοποθετώντας με σύμβουλό του στα θέματα τα ενεργειακά. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από τον ίδιο. Δεν θέλω να προεξοφλήσω ούτε τις αποφάσεις του ούτε τον τρόπο και την μεθοδολογία που θα πορευθεί και από ό,τι φαίνεται από το βιβλίο του – δεν το έχω διαβάσει όλο (…)- καταλαβαίνω ότι η επιτυχία ενός οποιουδήποτε εγχειρήματος είναι συνάρτηση και των ανθρώπων με τους οποίους θα συμπορευθεί».

Για τα «πυρά» που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν κάνει έντονη αυτοκριτική στο βιβλίο του ο Νικόλας Φαραντούρης σχολίασε ότι «καλή είναι η αυτοκριτική. Καλή είναι και η αναδρομή στο παρελθόν αλλά η μεγάλη παρελθοντολογία δεν ωφελεί. Δηλαδή πάμε να δούμε μπροστά τι μπορούμε να κάνουμε. Όλοι κρινόμαστε με βάση την εμπειρία και τη σοφία του παρελθόντος αλλά κυρίως με τις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον. Άρα και ο πρώην Πρωθυπουργός νομίζω έχει βγάλει τα συμπεράσματα του. Είναι ένας σοφότερος άνθρωπος μετά από τη διακυβέρνηση της χώρας, αλίμονο, και νομίζω ότι οι αποφάσεις του από εδώ και μπρος θα έχουν και αυτή τη διάσταση, την παράμετρο».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε ότι σήμερα θα συναντηθεί με τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν. «Είναι ένα ραντεβού το οποίο θα γίνει στη σκιά των εξελίξεων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μόνη μου μέριμνα είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι χρηματοδοτήσεις για το επόμενο διάστημα δεν θα παγώσουν εξαιτίας αυτού του σκανδάλου και ότι ο επόμενος πολυετής δημοσιονομικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. δεν θα έχει κονδύλια λιγότερα για την αγροτιά μας» είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Και πρόσθεσε: «Την ίδια ώρα που δίνουμε αυτή τη μάχη εδώ και το λέω αυτό σε ενεστώτα χρόνο, δηλαδή σε λίγη ώρα θα συναντηθώ με τον αρμόδιο Επίτροπο. Δεν είναι μία συζήτηση του διαδρόμου (…) Την ίδια ώρα βλέπουμε στην Ελλάδα να εκτυλίσσεται το θέατρο του παραλόγου και βλέπουμε τώρα ανθρώπους και όλα αυτά τα τραγελαφικά και πολύ απαξιωτικά για τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, άλλος να μην έρχεται, άλλος να την κοπανάει, άλλος να επικαλείται λαχεία. Πράγματα απίστευτα, που δεν τιμούν την κυβέρνηση. Δεν τιμούν τον Πρωθυπουργό».

